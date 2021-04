OM: Domenech tacle Longoria après ses critiques sur "le modèle français"

Dans une tribune publiée sur le site NewsTankFootball, Raymond Domenech a réagi aux récents propos de Pablo Longoria sur le football français et son absence de modèle de jeu. Le président de l’Unecatef semble très agacé par la sortie du dirigeant de l’OM.

C’est un exposé qui n’est pas passé inaperçu. Et autant dire qu’il n’a pas été très apprécié dans les vestiaires de l’Hexagone. Lors d’un entretien accordé en début de semaine à El Pais, Pablo Longoria a expliqué sa vision du football français et de son système. Avec un regard très critique.

"En France, il n’y a pas de modèle du jeu, a lâché le président de l’OM. Objectivement, si on analyse au niveau mondial, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Ça signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire la différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu."

"Ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, c’est le réseau"

Une sortie qui n’a pas du tout à Raymond Domenech. Dans une tribune publiée sur le site NewsTankFootball, le président de l’Unecatef est monté au créneau pour défendre le travail accompli dans les vestiaires du pays. Et recadrer le dirigeant espagnol de Marseille. "Non M. Longoria, l’entraîneur français n’est pas sans ‘concept concret’, a écrit l’ancien sélectionneur des Bleus. Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau."

Une réponse qui fait suite à celle d’Hubert Fournier, le directeur technique national. Dans une interview accordée à Foot Mercato, l’ancien entraîneur de l’OL, a fait part de son incompréhension face à la charge de Longoria: "J'ai trouvé cela assez excessif d'expliquer la formation française juste par le fait que des jeunes jouent dans la rue. C'est un raccourci assez déplaisant. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, voire des décennies, le football ne se pratique plus vraiment dans la rue. Que ce soit à Marseille ou sur l'ensemble du territoire français, il se pratique dans les clubs, dans des installations sportives. C'est une pratique encadrée. Le parcours des jeunes vers le haut niveau est piloté par la direction technique nationale, ce n'est pas simplement un jeu sauvage qui permet à nos jeunes de nous représenter sur la scène internationale."

"On est prêts à recevoir Longoria", assure Fournier

Sur la question des entraîneurs français qui s’exportent peu, Fournier a défendu ses paires. Avec vigueur: "Le plus haut niveau, jusqu'à preuve du contraire, c'est la Coupe du Monde. Didier Deschamps le champion du monde, est quelqu'un qui a été formé en France. Zinedine Zidane, qui a gagné trois Ligues des Champions récemment, a fait sa formation en France. L'actuel leader de Ligue 1, Christophe Galtier, est un entraîneur français, formé en France. Rudi Garcia, avec qui Marseille a atteint la finale de la Ligue Europa, est un Français. L'histoire de concept, je n'ai pas encore compris à quoi cela correspondait". Ce qui est peut-être un peu le problème.