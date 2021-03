OM: "Donner mon maximum pour ce club", Thauvin toujours impliqué malgré un avenir flou

Florian Thauvin a donné l’avantage à l'OM en marquant en fin de match ce samedi contre Brest (3-1), lors de la 29e journée de Ligue 1. Un but et une victoire aux allurs de "nouveau départ"pour l’international français, bien décidé à tout donner pour l'équipe.

Tout s’est joué en fin de match samedi après-midi, entre Marseille et Brest. Alors que l’OM était tenu en échec par les Bretons, Florian Thauvin est venu délivrer les siens, à la 88e minute. Un but fêté auprès de son nouveau coach Jorge Sampaoli dans une célébration démonstrative alors que son avenir personnel reste incertain.

"Il y a eu une énorme explosion de joie quand j'au marqué. J'ai à cœur de donner mon maximum pour ce club. C’est un nouveau départ, c’était un match important", a commenté le Marseillais après la rencontre face à la presse. Florian Thauvin n'avait plus marqué depuis début février et le match contre Lens (2-2).

Thauvin: "Des buts qui rassemblent"

"Ce sont des buts qui rassemblent. Celui-là était important aujourd’hui", a poursuivi Florian Thauvin. Les Marseillais se sont finalement imposés 3-1, avec un but de Michaël Cuisance dans le temps additionnel. Deuxième victoire en deux matchs pour Jorge Sampaoli auteur de débuts prometteurs à Marseille.

"Ma célébration, c’était pour souhaiter la bienvenue au coach et lui souhaiter un joyeux anniversaire", a également ajouté le champion du monde 2018. Jorge Sampaoli fêtait samedi ses 61 ans. Un anniversaire heureux et marqué par un succès précieux dans la course à l'Europe.

Marseille dans le top 5

Après leur courte victoire contre Rennes trois jours plus tôt (1-0), les Phocéens se sont donc imposés contre Brest (3-1). Les Marseillais n’avaient plus enchaîné deux succès consécutifs depuis le mois décembre. Une victoire qui leur offre provisorement la cinquième place du classement en attendant le duel entre Lens et Metz ce dimanche.

"Je suis content de voir l'OM avec ce visage, espérons qu'on continue comme ça jusqu'à la fin de saison, a encore lancé Florian Thauvin. L'équipe a du caractère, va au bout et ne lâche rien."

Si l'ailier tricolore a reconnu en conférence de presse que le système de jeu voulu par l’entraîneur argentin n’avait pas encore été complètement assimilé par ses joueurs, Jorge Samaoli aura au moins réussi à lancer une dynamique positive. Les Marseillais disputeront leur prochain match samedi, à Nice.