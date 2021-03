OM: Sampaoli veut garder Thauvin la saison prochaine

Jorge Sampaoli ne pense pas encore à la préparation de la prochaine saison avec l’OM, mais il fait une exception pour Florian Thauvin, en fin de contrat en juin, qu’il espère conserver.

Après un seul match et une victoire sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli peine encore à se projeter sur la saison prochaine. Il y a tout de même un joueur sur lequel le technicien argentin aimerait bien compter: Florian Thauvin (28 ans). En fin de contrat en juin, le milieu offensif n’est pas du tout certain de rester même s’il a laissé la porte ouverte, ce vendredi en conférence de presse. Jorge Sampaoli lui a succédé face aux médias et a confié être séduit par l’international français, qu’il a repositionné au cœur du milieu de terrain face à Rennes (1-0), mercredi.

"C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter"

"J'ai toujours l'espoir que les grands joueurs se sentent impliqués dans un projet personnel, explique l’ancien sélectionneur du Chili. Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau pour que nous puissions compter sur lui. Il représente beaucoup pour le club. Il ne vit pas sa meilleure année mais on sait ce qu’il vaut. C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter. Quand il est bien, c'est un joueur déterminant."

Pour le reste, le technicien reste pleinement concentré sur les objectifs sportifs à court terme. Il vise une deuxième victoire consécutive face à Brest, ce samedi (17h, 29e journée de Ligue 1), pour se rapprocher de la 5e place, qualificative pour la Conference League. Il réfléchira un peu plus tard à l’architecture de son équipe.

Il fera un diagnostic plus tard

"Je ne pense pas encore à la prochaine saison, promet-il. C’est urgent de changer l'image de l'équipe. Il y a beaucoup de frustration dans le groupe. Avec le temps, on commencera à analyser le futur. Mais je me préoccupe davantage du match de demain et des efforts que les joueurs ont fourni contre Rennes, qui était un match très compliqué. Il faut confirmer pour libérer l’équipe et enlever la pression pour jouer avec plus de liberté. L’idée est de penser à court terme mais avec le temps, nous pourrons diagnostiquer pour le moyen terme."



Invité de Top of The Foot la semaine dernière sur RMC, Pablo Longoria, nouveau président du club, avait donné une ligne directrice similaire en indiquant tout de même qu’il bâtirait le prochain effectif selon les souhaits de son entraîneur. "Il y a plusieurs passages, avait-il listé. Le premier, c’est d’analyser ce qu’on a à disposition dans l 'effectif, il vient à ce moment de la saison pour cela analyser les joueurs qui sont là. Le deuxième passage, c’est de construire un effectif pour la prochaine saison, et il va prendre les informations sur la culture du club."