OM: Thauvin reconnait que le départ d'Eyraud change les choses pour son avenir

Florian Thauvin a abordé la question de son avenir ce vendredi à la veille du match entre l’OM et Brest lors de la 29e journée de Ligue 1. Libre en juin prochain, le milieu offensif a confirmé des discussions avec le nouveau président Pablo Longoria.

Toujours en course pour une qualification européenne, l’OM espère enchaîner une deuxième victoire consécutive ce samedi lors de la réception de Brest au Vélodrome. Une éventuelle qualification en Coupe d’Europe qui pourrait influencer les choix de Florian Thauvin pour son avenir. A quelques mois de la fin de son contrat, en juin prochain, le milieu offensif n’a pas encore pris de décision finale.

"Je ne sais pas du tout, des choses plus importantes se sont passées ces dernières semaines, cela n'a pas été simple pour tout le monde, a lancé l’international tricolore lors de son passage en conférence de presse. C’est un nouveau départ pour le club. Mon avenir, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo Longoria. On verra ce qu’il se passera à l’avenir mais je n'en sais pas plus que ça pour l'instant."

Thauvin: "Des discussions entre Pablo Longoria et mon entourage"

Si aucune prolongation n’a été actée pour le moment entre Florian Thauvin et l’OM, le Français de 28 ans continue de négocier avec le club phocéen. Et notamment avec le nouveau président Pablo Longoria, nommé après le départ de Jacques-Henri Eyraud.

"Il y a eu des discussions entre Pablo Longoria et mon entourage (en décembre, ndlr). On a toujours eu une excellente relation avec Pablo, a encore insisté le champion du monde 2018. On n'a pas réussi à conclure sur un accord en décembre mais ce n'est pas pour autant que la discussion a été fermée."

Et de préciser l’importance des changements à la tête du club pour sa situation personnelle: "Un joueur en fin de contrat se pose toujours des questions et n'est pas à 100%. Quand vous n'êtes pas à 100% physiquement, ni dans la tête, on ne peut pas tirer le meilleur de vous-même. On se retrouve dans cette situation après une décision de l'ancienne direction, a indiqué Florian Thauvin face aux journalistes. [Le changement de président peut-il fluidifier les choses?] Pourquoi pas, toutes les cartes sont redistribuées avec une nouvelle direction."

De la même manière que Pablo Longoria a remplacé Jacques-Henri Eyraud, Jorge Sampaoli a succédé à l'intérimaire Nasser Larguet sur le banc de l'OM. L'arrivée du bouillant entraîneur argentin pourrait aider Marseille à finir en trombe en Ligue 1 et risque bien d'avoir une influence sur le choix de Florian Thauvin pour son avenir.