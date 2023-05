OM: élu meilleur joueur africain de Ligue 1, Mbemba délivre un message d'espoir aux jeunes congolais

Chancel Mbemba a remporté ce mardi le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Le défenseur de l’OM a également fait passer un message aux jeunes du Congo, dont il est originaire.

Un baptême particulièrement réussi. Pour sa première saison à l’OM, Chancel Mbemba s’est imposé comme un élément essentiel de l’équipe d’Igor Tudor. Solide au duel, intelligent dans son placement, adroit à la finition, le défenseur congolais (68 sélections, 4 buts), arrivé libre en provenance de Porto l’été dernier, a conquis le public du Vélodrome. Et plus largement du championnat de France. Au point de remporter ce mardi le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Un trophée décerné par un jury rassemblé à l’initiative de RFI et France 24, qui avait le choix entre onze noms.

Pour cette édition 2022-223, Chancel Mbemba devance Seko Fofana, le capitaine ivoirien de Lens (qui était tenant du titre), et Terem Moffi, l’attaquant nigérian de Nice. Il devient le premier défenseur à inscrire son nom au palmarès. Le deuxième Congolais après Gaël Kakuta en 2021 et le deuxième Marseillais après le Ghanéen André Ayew en 2015. Avec 44 apparitions, pour 7 buts et 1 passes décisive (toutes compétitions confondues), le natif de Kinshasa a largement contribué à la belle saison de l’OM, assuré de terminer troisième de L1 à une journée de la fin.

"Les gens ne savent pas comment j’ai galéré"

Interrogé sur Canal+ Sport Afrique, Mbemba a adressé un message inspirant aux jeunes footballeurs de son pays. En commençant en français: "Il y a beaucoup de joueurs congolais qui ont plus de qualités que moi. Mais le plus important dans la vie, c’est que tu demandes de quoi tu as envie demain. Moi, j’ai travaillé comme un fou. Les gens ne savent pas ma vie, comment j’ai galéré."

Le roc d’1,82m a ensuite poursuivi en lingala: "A tous les jeunes qui sont au Congo. Le football moderne demande du travail. Si tu as une opportunité, il faut la saisir. Parce que Dieu est là pour tout le monde, s’il t’offre une opportunité, il faut la saisir. Si tu veux faire une bien meilleure carrière que moi, tout est possible pour celui qui y croit. Cherche à emprunter le bon chemin, alors tu y arriveras et tu feras carrière. Je ne suis pas un saint, mais je sais ce qu’il faut faire pour être béni par Dieu. Ce qu’il faut, c’est la discipline, c’est tout".