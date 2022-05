OM en direct: l'infirmerie marseillaise se vide avant le déplacement crucial à Rennes

Ce mercredi, le Stade Rennais a trébuché à la Beaujoire contre le FC Nantes, pour le plus grand bonheur des Marseillais. L'OM a désormais cinq points d'avance sur Nice (4e) et six sur les Bretons (5es). Une victoire ce samedi à Rennes pourrait permettre aux Phocéens de verrouiller le podium.