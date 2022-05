L'OM optimiste pour ses nombreux blessés avant le choc à Rennes

Déjà privé de Payet, Milik et Harit pour la rencontre, l’OM a perdu de nombreux éléments sur blessure ce dimanche lors de sa large victoire sur la pelouse de Lorient (0-3, 36e journée de Ligue 1). A cinq jours du match à Rennes, l’optimisme est toutefois de mise pour quasiment tout le monde, à l’exception de Cédric Bakambu, incertain - au minimum - pour la 37e journée de Ligue 1.

L’infirmerie de l’OM s’est remplie au pire moment de la saison, mais les nouvelles en provenance de la Canebière sont plutôt bonnes ce lundi. Dimanche, lors de leur large victoire sur la pelouse de Lorient (0-3, 36e journée de Ligue 1), les hommes de Jorge Sampaoli ont perdu de nombreux joueurs sur blessure, au point de susciter l’inquiétude du technicien argentin en conférence de presse. Finalement, le staff phocéen devrait récupérer presque tout le monde avant la 37e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h contre le Stade Rennais.

Concernant Bamba Dieng (cuisse), Gerson (cheville) et Duje Caleta-Car (gêne musculaire), tous les trois contraints de céder leur en pleine rencontre ce dimanche au Moustoir, le club évoque des "blessures modérées" qui devraient se guérir rapidement avec des soins cette semaine. Arkadiusz Milik (cuisse) et Amine Harit (pied), forfait contre Lorient, devraient quant à eux postuler pour jouer ce samedi au Roazhon Park, comme indiqué par Sampaoli après la victoire à Lorient.

Inquiétude autour de Bakambu

Le cas de Bakambu est cependant plus inquiétant. L’attaquant phocéen a cédé sa place en première période contre les Merlus en se touchant le bas de la cuisse et le Congolais va devoir passer des examens complémentaires. Il est incertain pour le prochain match au minimum. Pour rappel, Payet, Balerdi et De La Fuente sont pour leur part d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison.

Plus globalement, tous les corps sont fatigués à cause des efforts répétés et l'enchaînement de matchs. Le contre-coup de l’élimination européenne contre le Feyenoord Rotterdam n’a pas non plus aidé. Mais, dans le vestiaire, on affirme que le mental des troupes reste très solide et que la victoire à Lorient a encore plus boosté l’équipe. Les Olympiens ne veulent absolument pas lâcher leur 2e place car ils estiment la mériter au regard de leur saison. Ils sont au repos ce mardi après un entraînement et des soins ce lundi matin, avant une reprise prévue mercredi.