OM en direct: jour d'hommages et de conf à Marseille

Deux jours après le match nul de l'OM à Angers (0-0), marqué par des affrontements entre supporters et le décès d'un fidèle marseillais sur le chemin du retour, Jorge Sampaoli et Pol Lirola se présenteront ce vendredi en conférence de presse (13h) pour évoquer l'actualité phocéenne et la réception de Lens dimanche soir en Ligue 1. Dans la matinée, l'OM et ses amoureux ont dit adieu à René Malleville.

L'OM a rendu hommage au supporter tué au retour d'Angers Avant l'entraînement matinal ce vendredi à la Commanderie, les joueurs et le staff de l'OM ont respecté une minute de silence pour rendre hommage à Clément, le supporter qui a perdu sa vie au retour d'Angers.



Immense émotion pour les adieux à René Malleville Les funérailles de Réne Malleville, emblématique supporter de l'OM disparu dimanche dernier à l'âge de 73 ans, ont eu lieu ce vendredi matin. Pour lui dire adieu, peut-être jusqu’à un millier de personnes se sont massées à l’intérieur et autour de la paroisse Saint-Mitre, dans le 13e arrondissement de Marseille. Quelques fleurs bleues et blanches aux couleurs de l’OM ont été déposées, comme des maillots du club olympien dont un signé par les joueurs actuels et floqué Malleville, et la réplique de la Ligue des champions offerte par la famille Tapie. Un registre a été signé par ceux qui l’ont connu de près ou de loin. "Petit, René nous inquiétait car il était timide et trop réservé, a raconté sa sœur aînée lors de la cérémonie. Il s’est bien rattrapé depuis! René était généreux à l’image de Marseille. C’est un artiste, il doit quitter cette paroisse sous vos applaudissements", a poursuivi le prêtre en charge de la cérémonie. Son prénom René a aussi été longuement scandé au moment où le cercueil prenait la direction du cimetière Saint-Pierre, sous une vive émotion et un grand soleil. F.Ge. Obsèques de René Maleville © DR Les funérailles de René Malleville © FG



Triste jeudi pour l'OM Les amoureux de l'OM se sont réveillés jeudi matin en apprenant le décès d'un supporter présent à Angers mercredi, et tragiquement tué dans un accident de la route sur le chemin du retour. En parallèle, les dirigeants marseillais ont encore dû se rendre devant la commission de discipline de la LFP au sujet des incidents de la veille au stade Raymond-Kopa. Des mesures conservatoires ont été décidées, privant notamment les supporters de l'OM de déplacement à Lille le 3 octobre.



