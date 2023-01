OM: examens rassurants pour Clauss, sorti sur blessure face à Montpellier

Au lendemain de la rencontre de la 17e journée de Ligue 1 entre Montpellier et l'OM (1-2), Jonathan Clauss a effectué une IRM ce mardi. Blessé lors de la rencontre, le piston semble souffrir d'une élongation au niveau des adducteurs.

Les premiers examens sont plutôt rassurants pour Jonathan Clauss. Ceux-ci mettent en évidence une élongation au niveau des adducteurs plutôt qu’une déchirure, ce qui aurait été plus inquiétant. Le piston de l'OM était sorti sur blessure ce lundi soir lors de la victoire de son équipe (2-1) face à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1.

La tendance est à l'optimisme

Jonathan Clauss avait regagné les vestiaires dès la première période (23e), après un duel avec Stephy Mavididi. Sans le piston droit, l’OM a marqué en seconde période grâce à Nuno Tavares (47e) et un but contre son camp de Maxime Estève (61e). Après l’expulsion du joueur prêté par Arsenal (87e), Téji Savanier a réduit le score dans le temps additionnel (90+1e).

De nouveaux tests et examens seront effectués d’ici 48 à 72 heures pour déterminer plus précisément le degré de gravité de la blessure et la durée d’indisponibilité de l’ancien Lensois. Au moment de sa sortie à la Mosson, Jonathan Clauss s'était déjà montré assez optimiste quant à son état de santé. Les Phocéens espèrent maintenant que les prochains examens confirment cette tendance.

Avec deux victoires depuis la reprise du championnat, l’OM a repris la troisième place du classement. Les hommes d’Igor Tudor joueront à Martigues samedi pour un 32e de finale de Coupe de France face au Hyères FC. Le 11 janvier, le club olympien retrouvera le Vélodrome pour un match de championnat face à Troyes.