OM: Gignac ne reviendra pas comme joueur... mais peut-être avec un autre rôle

André-Pierre Gignac et l’OM, c’est une histoire de coeur. Le natif de Martigues n’a jamais caché son amour pour le plus grand club de sa région. Une équipe dont il a porté les couleurs durant cinq saisons, entre 2010 et 2015. Le temps de disputer 188 matchs (toutes compétitions confondues), d’inscrire 77 buts et de gagner l’estime éternelle des supporters. Avec son talent mais aussi sa hargne et sa haine de la défaite. Des ingrédients qui manquent sans doute un peu aux Marseillais cette saison. Après leur lourde défaite à Nice, le week-end dernier en Ligue 1 (3-0), les joueurs de Jorge Sampaoli (arrivé sur le banc au début du mois) occupent la 6e place du classement. Avec l’espoir de se qualifier pour une compétition européenne.

Toujours performant devant le but, Gignac envisage-t-il de revenir un jour jouer à l'OM? "Non, en tant que joueur, ce n’est pas possible, a répondu l’attaquant des Tigres dans Top of the foot, ce mardi sur RMC. Je le dis en tout sincérité, ils n’ont pas besoin de moi. Bien sûr que je regarde les matchs. Moi, j’ai joué contre Dario Benedetto. Je l’aime bien. Il est exactement dans le même registre, un attaquant avec de la grinta. L’Argentin dans toute sa splendeur. Il a un pied droit exceptionnel, un pied gauche exceptionnel. Il tire de loin. Le problème, c’est qu’il est arrivé dans un moment où Marseille est sur une pente descendante."

"Entraîner l’OM? Pourquoi pas"

S’il n’envisage pas de fouler à nouveau la pelouse du Vélodrome dans les années à venir, l’international français de 35 ans (36 sélections, 7 buts) n’exclut pas un retour au sein du club phocéen dans le futur. Reste à savoir dans quel rôle. Lorsqu’on lui soumet l’idée de devenir un jour entraîneur de l’OM, Gignac ne ferme en tout cas pas la porte: "On ne sait pas. Pourquoi pas. J’ai cette ambition de devenir entraîneur, oui".