OM: Gigot surpris par l’arbitrage français

Samuel Gigot, arrivé à Marseille ce été, confie avoir été surpris par la sévérité de l’arbitrage français qu’il retrouve cette saison après sept ans passés loin de l’Hexagone.

A 28 ans, Samuel Gigot réalise son rêve d’enfant: jouer pour son club préféré, l’OM. Mais le défenseur a connu des débuts mitigés en récoltant deux cartons jaunes, puis un rouge en seulement trois matchs. Il reconnait que son exclusion face à Nantes (2-1, 3e journée de Ligue 1) était justifiée mais confie être surpris par la rapidité des sanctions arbitrales.

"En toute honnêteté, c'était une faute stupide, a-t-il confié dans La Provence au sujet de son exclusion face à Nantes. J'ai mal joué le coup sur l'action. C'est dommage, je me sentais bien, notamment en première mi-temps. Mais ça fait partie du football. Il faut gommer les petites erreurs, c'est aussi ça la haut-niveau. On joue dans un système qui demande beaucoup d’énergie, il faut rester concentré et garder de la lucidité pendant 90 minutes. Je pense qu’il y avait carton rouge. En rentrant au vestiaire, j’étais déçu de laisser les collègues à dix. On avait le match en mains, on était en bonne position, et je provoque un penalty qui permet à Nantes d’égaliser… Mais j’avais l’intuition au fond de moi qu’on allait gagner le match. Je ne les ai pas aidés sur ce coup mais c’était magnifique de l’emporter."

"Ça ne m'avait pas manqué"

L’ancien joueur d’Arles, suspendu lors du dernier match à Nice (0-3), apprend à apprivoiser la manière d’arbitrer en France après sept années loin de l’Hexagone entre la Belgique (Courtrai, puis la Gantoise) et la Russie (Spartak Moscou entre 2018 et 2022).

"Oui, ce n'est pas pareil, confie-t-il. Et ça ne m'avait pas manqué (rires). En Russie, j'ai pris un rouge en quatre ans. Je sens que ça siffle un peu plus, et plus vite. Après, il y a de la malice, certains joueurs qui crient... A moi de faire plus attention." Il sera disponible pour la réception de Clermont mercredi (21h).