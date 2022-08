OM: "Je voulais rester à Marseille", Milik dévoile pourquoi il a signé à la Juventus

Arkadiusz Milik est revenu sur son départ surprise de Marseille ce lundi lors de sa présentation à la Juventus. Prêté avec option d’achat en Italie, le buteur polonais voulait rester à l’OM avant d’assister au départ de Jorge Sampaoli et à de nombreux bouleversements pendant l’intersaison.

30 buts en 55 rencontres toutes compétitions confondues. Au niveau des statistiques, le passage d’Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille s’apparente à une véritable réussite. Mais certains supporters lui reprocheront quand même quelques passages à vide ou périodes de disette et ne regretteront pas forcément ce nouveau grantatakan qui a quitté le club pendant l’été. Présenté ce lundi à la presse par la Juventus, le Polonais de 28 ans a justifié son départ vers la Serie A dans les derniers jours du mercato estival. Un départ pas vraiment prévu par le principal intéressé il y a quelques mois.

"En fin de saison dernière, je voulais rester à Marseille, il y avait un bon projet, a estimé Arkadiusz Milik pour sa présentation chez les Bianconeri. Après ça, le coach (Jorge Sampaoli) est parti, sept ou huit nouveaux joueurs sont arrivés et une belle opportunité s'est présentée pour moi."

Milik: "Physiquement, je vais bien"

Arrivé à Marseille en janvier 2021, Arkadiusz Milik s'y est montré efficace sous les ordres de Jorge Sampaoli. Malgré plusieurs périodes où l'entraîneur argentin l'a envoyé sur le banc, le Polonais a marqué de précieux buts pour l'OM. Mais le départ du technicien et surtout les arrivées de plusieurs attaquants cet été l'ont donc poussé à revoir ses plans. Incapable de marquer lors de ses deux titularisations cette saison en Ligue 1, Arek Milik a enfin rejoint Turin où il a souvent été annoncé pendant sa carrière.

"C'est un moment spécial dans ma vie, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Je veux faire quelque chose de spécial, je veux marquer beaucoup de buts et être heureux, a encore indiqué le nouveau joueur piémontais. [...] Physiquement, je vais bien. A Marseille, j'ai marqué 30 buts en 50 matchs, mais ce que j'ai fait n'a plus d'importance. Les gens ne regardent pas en arrière, maintenant je dois écrire de nouvelles pages à la Juventus."