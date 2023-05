OM: Guendouzi probable titulaire, Vitinha pressenti sur le banc... quelle compo pour le choc contre Lens?

A deux jours du choc de la 34e journée de Ligue 1 entre le RC Lens, 3e de Ligue 1, et l'OM, 2e, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a une idée assez précise de l'équipe qu'il compte aligner au stade Bollaert. Mattéo Guendouzi a de bonnes chances d'être titulaire à l'inverse de l'avant-centre Vitinha.

"Mes joueurs ne se sont jamais entraînés comme ils se sont entraînés cette semaine. Honnêtement, ça ne m’a pas rendu la tâche facile, c’était compliqué pour moi d’avoir une idée du onze que j’allais aligner. Mais ça fait plaisir de voir cette envie, cette application et cette concentration." L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, est satisfait, depuis plusieurs semaines, de l’intensité et du sérieux de ses séances d’entraînement. Ces derniers jours avant Lens-OM lui ont plu, et l’entraîneur croate a déjà une idée précise du onze titulaire qu’il va choisir pour ce gros match au stade Bollaert. Une tendance se dégagerait, avec possiblement la présence de Mattéo Guendouzi dans le trio offensif.

Nuno Tavares plutôt qu'Issa Kaboré?

Même si cela reste à confirmer, Leo Balerdi tient la corde par rapport à Chancel Mbemba pour évoluer axial droit. Igor Tudor aime compter sur la vitesse du défenseur argentin et le mettre en mission sur du marquage individuel notamment à l’extérieur. Pour le reste, avec des joueurs comme Gigot, Kolasinac, Rongier, Veretout, Clauss, Ünder, et Alexis, Tudor compte sur ses titulaires indiscutables et des joueurs plutôt expérimentés.

Le caractère de Mattéo Guendouzi, sa bonne entrée en jeu dimanche dernier contre Auxerre, et sa capacité à colmater les brèches que pourrait laisser Nuno Tavares, font de l’ancien Gunner un prétendant naturel, dans le trio offensif, pour accompagner Ünder et Alexis Sanchez. Malinovskyi revient d’une blessure à la cheville, même s’il s’entraine désormais normalement. Et Vitinha semble être encore un peu juste pour débuter un tel choc de Ligue 1. A 48h du match, un doute subsiste concernant l’un des deux pistons, même si Nuno Tavares pourrait être préféré à Issa Kaboré pour amener le danger dans le couloir gauche et permettre à Clauss de retrouver son côté préférentiel.

La compo possible de l’OM contre Lens

Pau Lopez - Balerdi, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares (ou Kaboré) - Ünder, Guendouzi - Sanchez