OM: Harit devrait manquer toute la saison, une recrue attendue cet hiver

Pablo Longoria a confirmé ce mardi que l'Olympique de Marseille allait recruter lors du mercato hivernal afin de suppléer Amine Harit après sa blessure. Le milieu offensif marocain devrait rater la fin de la saison en Ligue 1 après une blessure aux ligaments croisés du genou gauche.

Victime d'une entorse aux ligaments croisés du genou gauche, Amine Harit ne participera pas à la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar (du 20 novembre au 18 dé cembre) avec le Maroc. En attendant de se faire opérer, potentiellement ce jeudi à Lyon, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille a reçu le soutien de plusieurs personnalités du football français. Après Axel Disasi ou encore Didier Deschamps, Pablo Longoria lui a adressé un joli message.

"Tout d'abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement, a indiqué le président de l'OM ce mardi face à la presse. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un que l'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en-dehors."

Harit devrait rater toute la saison, l'OM va recruter

Forfait pour le Mondial avec les Lions de l'Atlas, Amine Harit risque également de ne pas rejouer en club lors de la saison 2022-2023 selon Pablo Longoria. Un coup dur pour l'OM et pour le joueur marocain de 25 ans. Entre cette absence longue durée et le départ quasi acté de Gerson à Flamengo, Marseille va devoir recruter lors du mercato hivernal.

"Si on vend Gerson et qu'on perd Amine Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato, a encore assuré le dirigeant de l'équipe phocéenne en conférence de presse. Cela deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif."

Plusieurs semaines pour préparer la suite de la saison

Quatrième de Ligue 1 avec six points de retard sur le deuxième, l'OM reste à la lutte pour une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. En attendant l'ouverture du mercato en janvier prochain, Pablo Longoria va disposer de plusieurs semaines pour préparer son recrutement et identifier le potentiel remplaçant de Gerson ou Amine Harit.

"L'important est d'arriver bien en fin de saison. On pourrait toujours faire mieux, tout est améliorable dans la vie. Notre objectif est deux points par match d'ici la fin de saison, a encore estimé le président olympien. C'est une tendance qu'on doit tenir jusqu'à la fin de la saison. On est satisfaits du projet développé par Igor Tudor, même s'il y a toujours des petits détails à régler."

Coupe du monde au Qatar oblige, l'équipe entraînée par Igor Tudor ne rejouera pas en championnat avant la 16e journée, le 28 décembre, lors de la réception de Toulouse au Vélodrome.