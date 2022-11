OM: la blessure d'Harit pourrait être plus grave que prévu, vers une opération rapide

Touché au genou lors de la victoire face à Monaco dimanche (3-2), Amine Harit souffre d'une "entorse des ligaments croisés du genou gauche" selon l'OM. Mais l'international marocain pourrait se faire opérer d'une blessure plus importante.

Comme annoncé par L'Équipe, la blessure d'Amine Harit pourrait être plus grave que prévu. L’Olympique de Marseille a communiqué lundi sur l’état de santé d’Amine Harit. Le Marocain souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Selon nos informations, le milieu de terrain devrait se faire opérer rapidement. Peut-être dès ce jeudi à Lyon. Des examens plus poussés pourraient aussi révéler une blessure plus grave. Sa durée d'indisponibilité sera connue après l'intervention chirurgicale.

Le message de Disasi

Son absence sur le long terme serait un vrai coup dur pour Igor Tudor. Avant la rencontre face à Monaco, Amine Harit confiait son envie de ne pas penser au Mondial pendant ce match: "Il faut entrer dans les duels à 100% et ne pas penser à la Coupe du monde. Elle arrivera après. Si on doit la faire tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, c'est le destin, confessait Harit. Mais il n'y aura pas de retenue. On va jouer à 100%." Le sort a finalement décidé de s'abattre sur lui.

Impliqué sur l'action de la blessure de l'international marocain, Axel Disasi, qui a reçu de nombreux messages haineux, a posté un long message sur Instagram pour s'excuser. "C'est jamais facile de s'exprimer dans ce genre de moment mais la tension est retombée et on a plus de recul maintenant. Dès que j'ai vu Amine à la suite de notre contact, j'ai compris que c'était grave et j'ai mesuré la portée que sa blessure allait avoir pour lui, explique-t-il. Même en essayant de me mettre à sa place, je ne peux pas ressentir un centième de ce qu'il vit aujourd'hui. Et cela m'attriste profondément. Ceux qui ont vu le match et l'action en question comprendront clairement qu'à aucun moment je ne cherche à jouer autre chose que le ballon. Et c'est ce que j'ai fait."