EN DIRECT - OM: le nouveau sponsor balaie l'idée d'un rachat du club

Invité de France Inter ce mardi, Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, puissant groupe de transport et nouveau sponsor du club à partir de la saison prochaine, a réfuté l'idée de devenir un jour propriétaire du club de la ville où il est le premier employeur privé.

"Non, a-t-il réfuté. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens." Pourquoi non? "Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit."