OM: Harit ému par l'ovation "magnifique" du Vélodrome pour son grand retour après sa blessure

Amine Harit a reçu une ovation du public marseillais pour son grand retour au stade Vélodrome huit mois après sa grave blessure à un genou, mercredi lors du match amical face au Bayer Leverkusen (1-2). Il reconnait avoir traversé ses moments difficiles.

Amine Harit (26 ans) a retrouvé le stade Vélodrome, mercredi lors de la défaite de l’OM en match amical face au Bayer Leverkusen (1-2) en match amical. L’international marocain est entré en jeu à la 73e minute plus de huit mois après sa grave blessure au genou gauche (entorse des ligaments croisés) dans un choc avec le Monégasque Axel Disasi. S’il a repris le chemin des terrains depuis le début de la préparation, il n’avait pas encore rejoué au Vélodrome qui lui a réservé une grande ovation. Et cela l’a ému.

"Un accueil magnifique, avec beaucoup d’émotions et de fierté"

"Surpris oui et non, je m’y attendais un peu, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Très heureux. C’était un accueil magnifique, avec beaucoup d’émotions et de fierté. Ce n’était pas facile durant cette période. Je suis très content d’avoir pu rejouer. J’ai beaucoup bossé, je me sens bien. J’étais prêt à jouer un match de ce niveau, il reste encore quelques détails. Ça va venir en enchaînant les matchs. J’ai eu beaucoup de soins, de travail physique, il faut recommencer à zéro, je n’arrivais même plus à poser le pied par terre. Il y a des étapes."

L’ancien Nantais, au club depuis 2022 (d’abord en prêt puis sous forme définitive depuis l’été 2023), est revenu sur cette période très délicate de l’opération, puis de la convalescence. Il a aussi du faire le deuil de la Coupe du monde avec le Maroc, auteur d’un parcours historique au Qatar (élimination en demi-finale face à la France).

OM-Leverkusen: l'avant-match du dernier match de préparation des Marseillais ! - 02/08 40:20

"C’était dur mentalement, surtout que c’était dans mon meilleur moment, ça m’a gâché une saison, que ce soit par rapport à l’OM ou la Coupe du monde, a-t-il ajouté. Ce sont des étapes qui forgent, je suis prêt à tout affronter. Je vais revenir encore plus fort qu’avant. Je suis rassuré, je savais que j’allais être prêt. On va continuer à bosser pour revenir au top. On joue dans un nouveau schéma. A gauche, à droite, en soutien de l’attaquant… Je peux évoluer à plusieurs postes. Mon poste de prédilection c’est dans l’axe mais je suis apte à m’adapter."