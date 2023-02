Nantes-OM: Harit a vibré devant les débuts et le but d'Ounahi

Blessé pour plusieurs mois, Amine Harit se contente actuellement de regarder les matchs de l’OM à la télé. Mercredi, le milieu offensif marocain a salué la première apparition de son compatriote Azzedine Ounahi face à Nantes lors de la 21e journée de Ligue 1.

Vainqueur à Nantes (0-2) ce mercredi lors de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est emparé de la deuxième place du classement. Désormais à seulement cinq points du rival parisien, le club phocéen peut se mettre à rêver du titre en fin de saison. Surtout, le succès face aux Canaris a donné lieu à la première apparition de la recrue Azzedine Ounahi avec sa nouvelle équipe.

Entré pour le dernier quart d’heure de jeu, le Marocain arrivé d’Angers a signé un joli festival avant de marquer un but. Absent en raison de sa grosse blessure au genou, Amine Harit a savouré les débuts remarqués de son compatriote et désormais coéquipier en club comme en sélection.

>> Nantes-OM (0-2)

"Ounahi, c’est parti!"

A fond derrière tous les matchs de l’OM, qu’il suit devant sa télévision, Amine Harit a salué la performance du jeune Azzedine Ounahi (22 ans). Le milieu offensif de 25 ans a ainsi partagé plusieurs photos de son coéquipier sur les réseaux sociaux en marge de la victoire olympienne contre Nantes… club formateur de ce même Harit.

"Azzedine Ounahi, c’est parti", a lancé celui qui poursuit sa convalescence après une blessure en novembre.

Pas encore titularisé par Igor Tudor, Azzedine Ounahi semble donc avoir conquis une bonne partie du vestiaire marseillais. Après son but contre les Canaris, la recrue phocéenne a eu droit aux chaleureuses félicitations de l’entraîneur croate. Outre le coach et son ami des Lions de l’Atlas Amine Harit, le nouveau milieu de l’OM a également reçu un petit clin d’œil de la part de Valentin Rongier.

"C’est du ich-ich! C’est magnifique, a commenté le milieu de terrain olympien en zone mixte. Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien. On l’a félicité et j’espère qu’il va nous en mettre beaucoup d’autres comme ça." A peine recruté, Azzedine Ounahi est déjà adopté.