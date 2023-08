OM: "Il doit apporter plus", Marcelino veut être "juste" avec Azzedine Ounahi

En conférence de presse ce jeudi, à la veille d'un déplacement à Nantes (ce vendredi à 21h) en Ligue 1, Marcelino a abordé la gestion d'Azzedine Ounahi. Le technicien espagnol en attend plus du milieu marocain.

Azzedine Ounahi est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de l'OM en Ligue 1. A la veille du déplacement à Nantes lors de la quatrième journée du championnat ce vendredi (21h), Marcelino a abordé la situation de l'international marocain, récemment lié à des rumeurs de départ.

"Si je choisis un autre joueur, c'est qu'il nous apporte plus qu'Ounahi"

"C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. À trois milieux, il peut être relayeur. À deux, on peut le voir dans l'axe mais je pense qu'on le verra peu de fois dans cette option. Il peut aussi jouer à gauche et à droite sur les ailes. Il doit apporter plus, a estimé le technicien espagnol. J'essaie d'être juste."

Arrivé l'hiver dernier à Marseille après des prestations remarquées lors de la Coupe du monde avec le Maroc, Ounahi tarde depuis à confirmer. Titulaire lors des trois premiers matchs officiels de l'OM cette saison, le joueur de 23 ans a donc été envoyé sur le banc ensuite. "Si je choisis un autre joueur, c'est qu'il nous apporte plus qu'Ounahi pour le moment", a simplement répondu Marcelino.

Lors d'un point presse ce lundi, Pablo Longoria a tenu à démentir un départ d'Ounahi en direction de l'Arabie saoudite. Recruté à Angers en janvier dernier contre 8 millions d'euros, le Marocain est lié à l'OM jusqu'en 2027. Pour rappel, la clôture du mercato estival aura lieu ce vendredi soir.