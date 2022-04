OM: "Il ne me fait pas jouer lui", l’échange amusant entre Mandanda et Sampaoli

Samir Nasri a rencontré Jorge Sampaoli au centre d’entraînement de l’OM pour réaliser une interview diffusée sur Canal +. Steve Mandanda en a profité pour venir saluer son ancien coéquipier. L’occasion pour le gardien de 37 ans de chambrer son coach sur son faible temps de jeu cette saison.

Une discussion amicale, sous le soleil des Bouches-du-Rhône. Samir Nasri est venu à la rencontre de Jorge Sampaoli pour réaliser une interview diffusée dans le Canal Football Club sur Canal +. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble au FC Séville, lors de la saison 2016-2017. Tourné au centre d’entraînement de l’OM, l’entretien a été marqué par une séquence amusante. Alors que Nasri et Sampaoli échangeaient sur leur vision du football, Steve Mandanda est venu saluer l’ancien milieu de terrain, qu’il a côtoyé à Marseille et en équipe de France.

L’occasion de le chambrer sur son nouveau rôle de consultant. Nasri lui a ensuite demandé comment il se sentait. "Ça va, on est là, toujours hein", a répondu Mandanda, avant de montrer Sampaoli avec son pied. "Il ne veut pas me faire jouer lui, mais tranquille", a lâché le gardien de 37 ans en éclatant de rire. Sampaoli a répliqué, lui aussi avec le sourire: "Il a appris à jouer avec moi".

"Il doit jouer un peu plus"

Nasri s’est alors rapproché de Sampaoli, en posant une main sur ses bras croisés. "Oui, mais il doit jouer un peu plus", a-t-il plaidé en espagnol. "Qu’il joue plus...", a conclu Sampaoli avec un hochement de tête. Dans l’ombre de Pau Lopez, Steve Mandanda n’a disputé que 11 matchs cette saison (toutes compétitions confondues).

Il n’est plus apparu en Ligue 1 depuis début novembre et un nul contre Metz (0-0). Mais ces dernières semaines, Sampaoli a pris l’habitude de l’aligner en Europa Conference League. Le champion du monde 2018 a joué les deux matchs contre Qarabag (en 16es) et le FC Bâle (en 8es). Il devrait à nouveau être titularisé contre le PAOK Salonique, ce jeudi (21h), lors du quart de finale aller au Vélodrome.

"On a deux gardiens très performants"

Une manière de confirmer l’alternance des gardiens mise en place depuis mi-février. Avec Lopez en championnat et Mandanda en Europe. "On a deux gardiens de but qui sont très performants, a expliqué le coach de l’OM entre les deux rencontres face à Bâle. Ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et c’est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition, et que l’autre en dispute une autre. On est sur ce chemin-là."