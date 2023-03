EN DIRECT - OM: suivez la conférence de presse de Tudor et toutes les infos avant Marseille-Montpellier

"Fan" de la méthode Tudor, le membre de la Dream Team Emmanuel Petit a quelques réserves: "C'est une méthode énergivore, que ce soit sur le plan physique, mental et moral. Il y a une usure sur la durée des joueurs qui sont plus portés sur le ballon et la technique que l'impact physique. Je suis fan de la méthode Tudor, mais je pense qu'il doit aussi faire un mea culpa. C'est un jeune entraîneur, il apprend. (...) Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la méthode Tudor. Mais il y a une chose que j'aime moins et c'est dû à sa jeune expérience d'entraîneur. Parfois, j'ai l'impression qu'il est trop obtus, trop ancré dans sa façon de penser."

"Mais ce qu'il a réalisé à l'OM est fantastique", insiste Petit, qui aimerait simplement que Tudor corrige "son caractère extrêmement fort". "Quand on voit qu'il y a de nombreux matchs où il ne font qu'une mi-temps et que la deuxième est à jeter, il doit se poser les bonnes questions", ajoute-t-il.