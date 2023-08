OM: Ismaïla Sarr promet "d'envoyer fort" en attaque avec son compère Iliman Ndiaye

Tous les deux recrutés cet été, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye vont faire partie des principales armes offensives de l’Olympique de Marseille en 2023-2024. Officiellement présenté à la presse ce vendredi, l’ancien Rennais a promis que ce duo allait faire des étincelles.

Au coup d’envoi du match amical face au Bayer Leverkusen, mercredi au Vélodrome (défaite 1-2), ils ont été alignés ensemble sur la même pelouse pour la première fois depuis le 8e de finale de la dernière Coupe du monde. A l’époque, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr s'étaient dit au revoir sur une défaite sans appel sous le maillot du Sénégal contre l’Angleterre (3-0, le 4 décembre 2022). Huit mois plus tard, ils se sont retrouvés à Marseille avec l'ambition d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire commune.

Tous les deux recrutés cet été, Ndiaye et Sarr sont amenés à être les deux dynamiteurs de l’attaque marseillaise. "Avec Iliman, on se voyait souvent en sélection, a clamé Sarr ce vendredi en conférence de presse. Avec lui sur le terrain, on va faire un bon duo, je vous le garantis. On va envoyer fort."

Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye lors du match de Coupe du monde entre l'Equateur et le Sénégal, le 29/11/2022 © Icon

La connexion sénégalaise

Bien plus expérimenté en équipe nationale que l’ancien attaquant de Sheffield (54 sélections contre 7), Sarr a également eu l’opportunité d’évoluer aux côtés de Pape Gueye (17 sélections) avec les Lions de la Téranga.

"On se parle souvent avec Pape, dans les vestiaires ou avant les matchs. Il me donne des conseils. Quand il parle, j'écoute, car ça fait longtemps qu'il est là", a poursuivi l’ancien Rennais, qui compte bien mettre à profit cette connexion sénégalaise pour faire vibrer un pays qui comporte de nombreux amoureux du club phocéen.

"Tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l'OM. Au Sénégal, il y a beaucoup de supporters de l'OM. Le président et le coach m'ont proposé leur projet et je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite car l'OM est un des plus grands clubs au monde."