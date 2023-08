Mercato: libre après la fin de son contrat à l’OM, Alexis Sanchez aurait choisi l’Italie

Libre depuis la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez aurait refusé toutes les offres pour revenir jouer en Serie A, rapporte le Corriere Della Sera. L’attaquant chilien (34 ans) attendrait de recevoir une offre de l’Inter Milan.

Plus d’un mois après la fin de son contrat avec l’OM, Alexis Sanchez n’est toujours pas fixé sur son avenir. Libre depuis le 30 juin après une saison 2022-2023 réussie sous le maillot phocéen (18 buts), l’attaquant chilien de 34 ans n’a pas encore choisi sa future destination. Mais comme rapporté par le Corriere Della Sera, l’ancien du Barça ou encore d’Arsenal a un plan en tête.

Selon le média italien, Sanchez aurait repoussé toutes les offres, notamment celles venant d’Arabie saoudite et d’Espagne, afin de faire son retour en Serie A. Le Chilien attendrait plus particulièrement une offre de l’Inter Milan, club qu’il avait quitté à l’été 2022 pour rejoindre Marseille après trois saisons délicates (20 buts et 18 passes décisives en 109 matchs toutes compétitions confondues).

Egalement cité au Barça

Présent en conférence de presse ce jeudi pour la présentation officielle de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria a été interrogé sur le cas de Sanchez, que beaucoup de supporters marseillais souhaiteraient voir prolonger: "Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets, a expliqué Longoria. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des sorties de joueurs."

Meilleur buteur de l’OM la saison dernière, Sanchez est cité du côté d’un autre de ses ex-clubs. Il serait en effet une piste du Barça, où il a évolué entre 2011 et 2014, pour pallier le départ d’Ousmane Dembélé au PSG. D’après le journaliste catalan Josep Capdevila, il serait l’une des alternatives pour remplacer l'ailier international français. L’agent du Chilien aurait même fait le déplacement en Catalogne en début de semaine.