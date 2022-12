OM: Jacques Cardoze, directeur de la communication, annonce son départ

Jacques Cardoze a annoncé jeudi son départ de l'OM avant le match contre Toulouse. Il était directeur de la communication du club phocéen depuis juin 2021.

Il l’a annoncé jeudi quelques minutes avant le coup d’envoi du match contre Toulouse, au Vélodrome, comptant pour la 16e journée de Ligue 1.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Jacques Cardoze a officialisé son départ de l’OM. Ancien présentateur et rédacteur en chef de l'émission "Complément d'Enquête" sur France 2, celui qui fut aussi correspondant pour la télévision publique à Londres et Washington avait rejoint le club phocéen en juin 2021 pour endosser le rôle de directeur de la communication du club phocéen. "Mon aventure à l’OM prend fin. En 2023 je reprendrai mon chemin de journaliste. Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance, en particulier aux supporters, avec qui partager ces moments d’émotion et de passion fut un grand bonheur. Bonne chance au club pour la suite", a-t-il écrit.

La direction l'avait peu à peu écarté

Comme révélé par L’Equipe, Cardoze avait reçu en octobre un courrier de la responsable des ressources humaines de l’OM pour un entretien préalable à une sanction. En cause : son "énervement" au Vélodrome avant le match face au Sporting en Ligue des champions le 4 octobre. Ce soir-là, le coup d’envoi avait été repoussé d’une poignée de minutes à cause du retard du car transportant les joueurs portugais. La direction marseillaise aurait par ailleurs reproché à Cardoze un chant anti-parisien entonné à la Commanderie, et plus globalement une "trop grande liberté de parole".

Comme expliqué par RMC Sport, ces motifs, qui apparaissaient futiles, étaient de faux prétextes. Il s’agissait là d’un choix de la direction, qui avait décidé d’écarter peu à peu Cardoze depuis quelques mois. Une situation difficile à vivre pour le principal intéressé, qui s’était beaucoup impliqué depuis son arrivée pour défendre l’OM et notamment Longoria. Les supporters se souviennent par exemple qu’il était monté au créneau en décembre 2021 en fustigeant, devant le siège de la LFP, une "parodie de justice" avant même la décision de la commission de discipline concernant l'arrêt de la rencontre Lyon-Marseille, après un projectile ayant atteint Dimitri Payet.