OM: le directeur de la communication, Jacques Cardoze, vers la sortie

Comme révélé par L'Equipe, la direction de l'OM a décidé d'écarter peu à peu Jacques Cardoze. Une situation que vit mal le directeur de la communication du club phocéen.

"C'est nécessaire d'avoir de la stabilité dans le foot", a martelé Pablo Longoria ce jeudi lors de son interview accordée à "Rothen s’enflamme" sur RMC. Des changements sont pourtant attendus du côté de l’OM. Une restructuration a lieu en interne et des choix sont ou seront faits à certains postes de l’organigramme marseillais.

Comme révélé par L’Equipe, Jacques Cardoze est notamment sur le départ. Ancien présentateur et rédacteur en chef de l'émission "Complément d'Enquête" sur France 2, celui qui fut aussi correspondant pour la télévision publique à Londres et Washington a rejoint l’OM en juin 2021 pour endosser le rôle de directeur de la communication.

"Je rejoins mon club de cœur, mon club de toujours, celui qui n'a cessé d'accompagner mes pensées pendant mes 30 années de télévision", disait-il alors. Un an et demi plus tard, Cardoze se sait aujourd’hui menacé. Selon L’Equipe, il a reçu début octobre un courrier de la responsable des ressources humaines du club phocéen pour un entretien préalable à une sanction.

De faux prétextes

En cause : son "énervement" dans les couloirs du Vélodrome avant le match face au Sporting en Ligue des champions le 4 octobre. Ce soir-là, le coup d’envoi avait été repoussé de quelques minutes à cause du retard du car transportant les joueurs portugais. La direction marseillaise reprocherait aussi à Cardoze un chant anti-parisien entonné à la Commanderie, et plus globalement une "trop grande liberté de parole".

Ces motifs, qui apparaissent futiles, sont de faux prétextes. Il s’agit là d’un choix de la direction, qui a décidé d’écarter peu à peu Cardoze depuis quelques mois. Une situation que vit mal le principal intéressé, qui s’est beaucoup impliqué depuis son arrivée pour défendre l’OM et notamment Longoria.

Il était par exemple monté au créneau en décembre 2021 en fustigeant, devant le siège de la LFP, une "parodie de justice" avant même la décision de la commission de discipline concernant l'arrêt de la rencontre Lyon-Marseille, après un projectile ayant atteint Dimitri Payet.