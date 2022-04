OM: "Je n’ai pas eu la patience", le mea-culpa très honnête de Sampaoli sur Harit

Avant de se déplacer à Reims ce week-end en Ligue 1, l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli a loué les qualités d’Amine Harit, étincelant depuis quelques semaines. L’Argentin a regretté son manque de patience en début de saison concernant le Marocain.

Amine Harit marche sur l’eau depuis quelques semaines. Si l’Olympique de Marseille est 2e de Ligue 1 et en demi-finale de Ligue Europa Conference, le Marocain y est pour beaucoup. Pourtant, en début de saison, il a longtemps été cantonné à un rôle de remplaçant, incapable de répondre aux attentes (et sans avoir forcément la chance de le faire) de Jorge Sampaoli, qui s’en est expliqué ce vendredi en conférence de presse.

"C'est ma responsabilité de ne pas avoir profité d'Amine à certains moments, a reconnu l’Argentin, de manière très honnête. Quand on l'a choisi, on savait ce qu'on attendait de lui et je n'ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs, ça l'a éloigné de l'équipe." Sampaoli a mis en avant l’obligation de résultats qui pèse sur les entraîneurs et peut pousser, parfois, à écarter un joueur trop rapidement après quelques performances en demi-teinte.

"Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt"

"Très peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui, a ajouté le coach de l’OM, pas avare en compliments envers son joueur. Je pense la même chose que quand je l’ai amené, j’espère qu’il va rester longtemps ici. C’est un type de joueur en voie d’extinction, il n’y en a pas beaucoup. Il faut en profiter. Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j'espère en profiter davantage."

Titulaire seulement deux fois en Ligue 1 entre le 26 septembre et le 6 mars, Amine Harit a débuté six des neuf derniers matchs de l’OM toutes compétitions confondues. Sur la période, il a inscrit trois buts, dont celui de la victoire cette semaine contre Nantes, et délivré deux passes décisives.

De manière générale, au-delà des chiffres, il est l'un des joueurs les plus déterminants dans le jeu des Phocéens, grâce à ses prises de balle et les différences qu'il fait par le dribble ou par la passe. En clair, il est devenu indispensable ou presque et Sampaoli en est fan. Un joli retournement de situation alors que la question de l'avenir d'Harit - seulement prêté par Schalke - va bientôt se poser.