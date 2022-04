Conference League: le VAR sera activé pour Feyenoord-OM

L'UEFA a annoncé la présence du VAR pour les demi-finales et la finale de la Conference League, alors que l'outil n'a pas été en service cette saison dans la compétition. Cela concernera donc la double confrontation entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam.

L'UEFA a annoncé jeudi que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) serait utilisée à compter des demi-finales de la Ligue Europa Conférence, la seule compétition continentale dans laquelle cette technologie n'était pas encore déployée cette saison. Le VAR sera également utilisé lors de la finale de cette compétition, qui aura lieu à Tirana, en Albanie, le 25 mai.

Son utilisation pourrait être étendue à toute la compétition la saison prochaine

"Le déploiement possible du VAR dès les tours précédents de la compétition la saison prochaine est actuellement à l'étude", ajoute encore l'UEFA dans un communiqué. Les demi-finales de la Ligue Europa Conférence opposeront les 28 avril et 5 mai le Feyenoord Rotterdam à l'Olympique de Marseille et Leicester à l'AS Rome.

L'outil n'a pas été utilisé depuis le début de cette nouvelle compétition l'été dernier. Et cela a donné à plusieurs décisions litigieuses. Le Stade Rennais a notamment déploré plusieurs décisions défavorables (quatre penalties potentiels non sifflés) lors de son élimination en 8es de finale face à Leicester.

Les dispositions pour le VAR existent bel et bien dans le règlement de la compétition à l’article 50, précisément appelé "Assistance vidéo à l’arbitrage". Mais la mise en place du système est à la charge des clubs. Les organisateurs avaient initialement prévu que seule la finale serait concernée par ce dispositif mais que d’autres matchs peuvent aussi en faire l’objet.

Le VAR était initialement prévu en finale

"En principe, des VAR peuvent être utilisés uniquement lors de la finale, indique l’alinea 50.03. Toutefois, l’UEFA peut décider de recourir à des VAR également dans d’autres matchs ou de ne pas faire appel à eux lors de la finale. Si nécessaire pour quelque raison que ce soit, les matchs peuvent commencer et/ou se terminer sans VAR. Toute défaillance, indisponibilité, utilisation ou non-utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage ne compromet en aucune manière la validité de la décision de l’arbitre, qui est définitive dans tous les cas."