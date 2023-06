OM: "Je préfère un jeu avec un coach comme Sampaoli", les confessions de Guendouzi sur ses rapports avec Tudor

Dans une interview donnée à Rothen s'enflamme sur RMC, Mattéo Guendouzi a fait le bilan de sa saison et de celle de l'OM, en revenant notamment sur ses relations avec Igor Tudor, qui ne sera plus là à la reprise.

La fin de saison a été compliquée pour l’OM. Avec trois défaites lors des trois dernières journées (contre Lille, Brest et Ajaccio), les Marseillais ont bouclé cet exercice 2022-2023 à la troisième place du classement, à onze points du RC Lens, qualifié directement pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions. Invité de Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC, Mattéo Guendouzi a dressé le bilan de ces derniers mois. Il s’est notamment confié sur ses relations avec Igor Tudor, qui ne sera plus là à la reprise.

"Forcément, on fait les comptes après la 38e journée. C’est sûr qu’on a tous notre part de responsabilité là-dedans, que ce soient le coach ou les joueurs. Nous, il y a des moments sur le terrain où on n'a pas été bons et il faut aussi l’assumer. Le coach a peut-être aussi fait des erreurs, mais comme tout le monde peut en faire", explique le milieu de terrain de 24 ans. A-t-il été soulagé d’apprendre le départ de Tudor après une saison où il n’a pas toujours été titulaire ?

"Le style de jeu du coach Tudor n’est pas celui qui me convient le plus"

"Les six premiers mois, j’ai beaucoup joué, j’ai pratiquement joué tous les matchs titulaire. En revenant de la Coupe du monde, j’ai joué un mois titulaire encore. Puis après il y a des matchs où j’ai été mis sur le banc, j’ai été mis sur le côté. Je n’ai jamais mis mon côté individuel avant celui de l’équipe, je ne suis jamais allé me plaindre auprès du coach, de personne. Des choix ont été faits, peut-être qu’on aurait pu faire de meilleures choses sur le terrain, le coach aussi. Mais il faut savoir continuer de travailler, savoir ne pas se plaindre. Et quand on est sur le terrain, savoir aussi montrer qu’on est une vraie valeur ajoutée pour l’équipe et que notre place est sur le terrain et pas en-dehors", répond l’international français.

Et d’ajouter au sujet de la décision de Tudor de partir : "Non, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. C’est son choix, il faut le respecter. C’est lui qui a décidé de partir, même si je ne sais pas comment ça s’est passé avec la direction. Mais un choix a été fait entre eux, on l’a subi deux trois jours avant le match contre Ajaccio. Après, c’est sûr que le style de jeu du coach Tudor n’est pas celui qui me convient le plus. J’ai toujours été honnête par rapport à ça. Je préfère un jeu avec un coach comme Sampaoli la saison dernière, où mes qualités footballistiques peuvent ressortir au mieux et peuvent aider l’équipe au maximum."

Avec ses caractéristiques, espérait-il évoluer davantage au sein d’un double pivot ? "Oui bien sûr, c’est ce qui m’avait été dit en début de saison, assure Guendouzi. La direction et le coach savaient que j’avais un jeu qui était beaucoup basé sur la possession, où je touchais beaucoup de ballons, mais ils m’avaient dit que je pensais que je pourrais faire de belles choses dans ce nouveau dispositif, un peu plus haut, ou même au milieu de terrain, mais que je pourrais apporter de nouvelles choses à l’équipe parce que c’est un jeu complètement différent de celui de Sampaoli. Il n’y a pas de soucis, j’ai travaillé comme ça depuis le début de saison, je n’ai jamais rien lâché à l’entraînement. Après, j’ai dit au coach que je préférais jouer dans le double pivot, mais le coach avait besoin de moi plus haut. Je l’ai fait pendant toute la saison, et comme je l’ai dit j’ai pensé d’abord au collectif avant de penser à moi."