OM: l'accueil bouillant des supporters après la victoire historique à Bordeaux

Victorieux vendredi soir à Bordeaux (1-0) pour la première fois depuis 1977, les joueurs de l'OM ont eu droit à un accueil bouillant au milieu de la nuit, à leur retour à l'aéroport de Marignane.

Des fumigènes, des chants, des pogos, et des joueurs comblés... Si la rivalité entre l'OM et Bordeaux a perdu en intensité depuis les années 80 et les mythiques passes d'armes entre Bernard Tapie et Claude Bez, elle demeure toujours présente dans les esprits des fidèles des deux clubs. Et la victoire historique des Olympiens en terres bordelaises vendredi soir (1-0) a été grandement appréciée en Provence.

Alors que Dimitri Payet et les autres Marseillais ont gagné pour la première fois à Bordeaux depuis 1977, ils ont été accueillis comme des héros au beau milieu de la nuit, à leur retour à l'aéroport de Marignane.

Pablo Longoria a apprécié

Pour célébrer ce moment d'histoire (même après un match relativement moyen), plusieurs dizaines de supporters de l'OM s'étaient donnés rendez-vous pour féliciter les joueurs à leur descente de l'avion.

Si certains membres de l'effectif ont déjà connu une ferveur similaire, notamment après la victoire à Paris en septembre 2020, d'autres ont découvert ce genre de retour en fanfare. Leonardo Balerdi ou Amine Harit, à en croire leur "stories" Instagram, ont particulièrement apprécié. Le Marocain a immortalisé les scènes, et profité de ce moment avec Mattéo Guendouzi. Le président Pablo Longoria s'est également offert un bain de foule, portable en main, et sourire aux lèvres.

Pablo Longoria © Capture d'écran

Après 19 matchs disputés, l'OM est deuxième de Ligue 1, dix points derrière le PSG, et trois devant l'OGC Nice, qui complète ce podium provisoire.