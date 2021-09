OM: la campagne d’abonnements au Vélodrome est lancée, des prix très attractifs en virage

L’OM a officiellement ouvert ce lundi sa période d’abonnements au Vélodrome pour cette saison 2021-2022. Après avoir temporisé en raison de la situation sanitaire, le club phocéen lance une campagne à l’accent très marseillais. Avec des places particulièrement abordables dans les virages.

"Métro, boulot, Alvaro". Après une saison à huis clos en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le Vélodrome s’enflamme à nouveau depuis le mois dernier. Alors que les joueurs de Jorge Sampaoli, invaincus, occupent la 2e place du classement derrière le PSG (avec un match en moins), c’est l’heure pour les supporters de verrouiller leur place au stade. L’OM a officiellement ouvert ce lundi sa période d’abonnements pour cette saison 2021-2022.

Le club phocéen avait décidé de temporiser cet été en attendant de voir l’évolution de la situation sanitaire et des éventuelles restrictions appliquées. Mais les choses semblent s’améliorer à l’aube de l’automne. Le "Vél" fait presque le plein (entre 55.000 et 60.000 personnes à chaque match), l’ambiance est bonne et les mesures de contrôle du pass sanitaire fonctionnent bien à l’entrée de l'enceinte.

Les matchs de poules de la Ligue Europa inclus dans l’abonnement

Il est donc l’heure d’ouvrir l’accès aux abonnements pour une durée de dix jours (contre un ou deux mois habituellement). La priorité est donnée aux supporters abonnés en 2019-2020, qui disposent d’une cagnotte correspondant aux matchs à domicile qui n’ont pas eu lieu après l’arrêt de la Ligue 1 en mars. Les virages nord et sud feront le plein car les groupes de supporters ont vendu toutes leurs adhésions (il faut être adhérent d’une association de supporters pour s’abonner en virage). Dans ces secteurs du stade les prix sont particulièrement attractifs: 164 euros pour les 15 prochains matchs de championnat + les 3 matchs de poules en Ligue Europa (contre Galatasaray, la Lazio et le Lokomotiv Moscou). Soit l’équivalent de 9,10 euros pour chacun de ces 18 matchs.

"Ça nous donne un package peu cher, qui permet pour les virages un accès au stade à des gens qui n’ont pas forcément beaucoup de moyens, explique Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM. On reste dans la lignée de ce qu’on a toujours fait, c’est-à-dire des tribunes avec des prix les plus bas possible (…) C’est important pour l’OM de garder le contact avec ses supporters, via des prix attractifs. On en a besoin de sentir cette ferveur, l’équipe en a besoin."

"C’est vraiment intéressant"

Le fait que les rencontres de C3 soit inclus est une nouveauté. Il s’agissait avant de packs séparés et parfois plus chers. Mais l’OM veut s’assurer un bon taux de remplissage lors des soirées européennes, ce qui n’a pas toujours été le cas lors des phases de groupes de la Ligue Europa. Les abonnements seront valables à partir de la réception de Galatasaray, le 30 septembre (21h).

"C’est pas cher, approuve "Titi c’est toi le boss", un célèbre supporter. C’est vraiment intéressant pour assister aux rencontres. Enfin, on reprend les abonnements! Le fait d’acheter un billet à chaque match, ce n’était pas pareil..." "J’attendais ça avec impatience, renchérit Thierry, un autre fan olympien. Ça représente quelque chose de très important, après seize mois de frustration sans stade. Surtout qu’en ce moment, je suis enthousiaste à l’idée de voir cette équipe emmenée par Sampaoli."

Fini les anglicismes d’Eyraud

Pour encourager le plus grand nombre de supporters à s’abonner, le club olympien mène une campagne marketing à l’accent très marseillais, sur internet et dans les rues de la ville. Fini les anglicismes dont raffolait Jacques-Henri Eyraud, place au jargon provençal ou aux expressions locales: "Métro, boulot, Alvaro", "Quand le virage se met à chanter, c’est tout le stade qui va s’abonner", "A tous les fadas, les fratés, les gâtés. Il est temps de ressortir les chants avec Canebière".

"Les Marseillais vont découvrir un discours qui leur ressemble, en phase avec l’identité de la Provence, se félicite Cardoze. Ce sont des formules qui parlent aux Marseillais. On voulait tourner la page de ces anglicismes. C’est important de montrer qu’on peut avoir un autre discours, qui parle à tout le monde."

"Cette campagne sera une réussite", promet Cardoze

Difficile de prévoir combien d’abonnements seront écoulés au total, mais avec 25.000 places en virages et les tribunes latérales, l’OM devrait flirter avec les 35 ou 40.000 abonnés. "Il faut toujours rester humble parce qu’en football, on sait que les choses peuvent très vite tourner. Mais on sent qu’il y a quelque chose qui se passe, assure Cardoze. Il y a un grand enthousiasme autour des matchs après ce mercato incroyable. C’est une équipe qui a été bâtie en phase avec l’esprit marseillais, celui d’aller de l’avant, droit au but. Quelque chose me dit que cette campagne sera une réussite. L’objectif est d’avoir la plus belle ambiance d’Europe!"