Ligue 1: encore séduisant, l'OM est le nouveau dauphin du PSG

Les Marseillais ont enchaîné une troisième victoire consécutive en Ligue 1, en disposant de Rennes au Vélodrome ce dimanche (2-0). Un succès qui leur permet d'occuper la 2e place, à deux points du PSG.

La passe de trois pour l’OM. Vainqueur de Rennes au Vélodrome ce dimanche (2-0), les hommes de Jorge Sampaoli enchaînent une troisième victoire consécutive en championnat, trois jours après une entrée en lice décevante en Ligue Europa face au Lokomotiv Moscou. Portés par un grand Amine Harit, buteur cinq ans après sa dernière réalisation en Ligue 1, les Olympiens ont rendu le meilleur des hommages à René Malleville, décédé plus tôt dans la journée.

Après un début de rencontre timide, marqué par une première occasion pour Bamba Dieng, les Marseillais ont accéléré et ont imprimé un gros tempo pour déstabiliser les hommes de Bruno Genesio, assez discrets devant les buts de Pau Lopez. La plus belle opportunité est venue de Matteo Guendouzi, qui a vu sa frappe détournée par la barre d’Alfred Gomis.

Bamba Dieng, encore lui

Le délivrance est finalement arrivée dès le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Bamba Dieng, qui a pris le meilleur sur Loïc Badé après un centre de Pol Lirola. Le Sénégalais confirme son très bon début de saison en l’absence de Milik, avec un troisième but en deux matchs. Supérieurs dans le jeu, les Marseillais ont aussi eu un brin de réussite sur le deuxième but, puisqu’Amine Harit a profité de deux contres favorables pour tromper un Gomis fébrile. Il s’agit d’un petit évènement pour le Marocain, dont le dernier but en Ligue 1 remontait au 16 décembre 2016, lors d’une victoire nantaise à Angers.

De leurs côtés, les Rennais n’ont pas confirmé les belles promesses entrevues face à Tottenham en Ligue Europa Conférence. Pire, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud ont enchaîné un troisième match d'affilée sans marquer le moindre but en championnat et pointent à une inquiétante 15e place. Ce quatrième succès en cinq matchs permet à l’OM de grimper à la deuxième place, à deux points du PSG, qui affronte l’OL dans la soirée (20h45), alors que les Marseillais doivent encore disputer la rencontre face à Nice, arrêtée après les incidents à l’Allianz Riviera le 22 août dernier.