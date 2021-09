OM : pourquoi Sampaoli est "heureux" avec son équipe

Dauphin du PSG après la victoire face à Rennes ce dimanche (2-0), les Marseillais sont sur un rythme de croisière en Ligue 1 et toujours offensifs. Ce qui ravit leur entraîneur, Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli est un homme heureux. Alors que son équipe vient d'enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat, ce dimanche face à Rennes, l'entraîneur marseillais n'a pas caché son plaisir en conférence de presse. "Même si on n'a pas marqué dans les trente premières minutes, c'est là où on a pressé le plus. Je suis heureux car l'équipe attaque beaucoup et fait reculer l'adversaire. On l'a vu à Moscou, même si on n'a pas gagné. Il y a des choses à améliorer, mais je suis content de la victoire."

L'efficacité est là malgré le turnover

Malgré l'absence d'Amine Harit dans le onze et les retours de Konrad de la Fuente et Dimitri Payet, Marseille continue d'impressionner sur le plan offensif. "Même en faisant la rotation, on garde le même niveau. Il faut continuer à travailler, à attaquer. Nous préparons chaque match et je me rends compte des espaces laissés par l'adversaire. C'est pour cela que je mets ce système en place." Un système dans lequel Arkadiusz Milik, en phase de reprise après sa blessure au genou contractée face à Metz l'an dernier, est le "bienvenu".

En l'absence du Polonais, ce sont Bamba Dieng et Dimitri Payet qui ont pris le relais pour faire tourner la machine de l'OM. Capitaine ce dimanche en l'absence de Steve Mandanda (encore remplaçant), le Réunionnais a convaincu son coach. "Dimitri est un joueur fondamental pour nous, pour notre système. On était sûrs qu'il allait répondre présent ce soir." Malgré le faux pas en Ligue Europa face au Lokomotiv, cet OM est sur un rythme de croisière en championnat, même avec un match en moins. Il faut maintenant éviter l'obstacle angevin, prochain adversaire des Phocéens mercredi (21h).