Série A: la Fiorentina envoie le 3e de Ligue 1 en barrages de Ligue des champions

Après sa défaite contre la Fiorentina, l'AS Roma, finaliste de Ligue Europa, ne peut plus se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via le championnat. Le 3e de Ligue 1, c'est une certitude, devra donc passer par les barrages.

L'AS Roma pouvait faire un gros cadeau au troisième de Ligue 1, en l'occurrence l'OM, mais il fallait un petit miracle qui n'aura pas lieu. En terminant parmi les quatre premiers de Série A et en remportant la Ligue Europa, dont la finale opposera les Romains au FC Séville, les hommes de José Mourinho auraient donné un troisième ticket directement qualificatif pour la prochaine Ligue des champions.

Sauf que l'AS Roma a été battue samedi soir par la Fiorentina, un autre club en lice pour une finale européenne, cette fois la Ligue Europa Conference. Au classement, les coéquipiers de Paulo Dybala sont donc à quatre points du Top 4 avant la dernière journée et ne pourront pas remonter.

Ikoné bourreau indirect de l'OM

Ils ont longtemps maintenu l'espoir face à la Viola, grâce à un but de Stephan El Shaarawy en début de rencontre. Mais Nicola Jovic a égalisé à la 85e minute et le coup de grâce signé Jonathan Ikoné, trois minutes plus tard.

Pour les Romains, cela rendra la finale de Ligue Europa encore plus déterminante puisqu'elle déterminera autant leur bilan de cette saison que celui, potentiellement, de la prochaine. Mais l'OM, de son côté, a aussi désormais la certitude de devoir passer par les barrages pour jouer la prochaine Ligue des champions.