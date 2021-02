OM: la grosse émotion de Khaoui après son doublé contre Nice

Près de cinq ans après son arrivée à l'OM, Saïf-Eddine Khaoui a signé ce mercredi soir un doublé lors de la victoire contre Nice (3-2), pour sa deuxième titularisation seulement en L1. Une belle histoire pour un joueur longtemps laissé de côté.

C'est souvent dans les moments les plus compliqués que d'inattendus héros sortent de l'ombre. Alors que l'OM restait sur une série de sept matchs sans victoire en L1, le club phocéen s'est relancé ce mercredi soir en battant Nice grâce à ses seconds couteaux (3-2), et notamment Saïf-Eddine Khaoui.

Acheté à Tours à l'été 2016, le milieu offensif tunisien de 25 ans n'avait jamais marqué en 30 apparitions avec Marseille, et n'avait été titularisé qu'une seule fois en championnat, juste après sa signature. Pour sa deuxième apparition dans le onze de départ, quasiment cinq ans après, il a inscrit face au Gym un doublé du gauche. Une libération pour un joueur réservé, et très ému en conférence de presse.

"Cette chance-là je l’attendais depuis très longtemps"

"J’ai continué à travailler, c’était une chance de pouvoir jouer ce soir, et montrer mes qualités, a-t-il confié après la partie, les yeux rougis. Je remercie le coach Nasser (Larguet) qui m’a fait confiance. Cette chance-là je l’attendais depuis très longtemps. Je suis arrivé en 2016 et je n’ai jamais eu la chance de commencer titulaire (sic). Et là franchement, je savoure énormément, avec beaucoup d’émotion."

L'homme du match regrette-t-il de ne pas avoir été utilisé davantage par André Villas-Boas? "Si je n’ai pas eu cette occasion, c’est qu’il y a une raison quelque part, évacue-t-il, sans polémiquer. Ce ne devait pas être le moment."

A demi-mot, Khaoui reconnait tout de même avoir souffert ces derniers mois. "Plus que ces derniers mois, précise-t-il, la gorge nouée. Je ne peux même pas vous expliquer en fait. Je ne sais pas… Je préfère savourer."

"C’est un garçon sérieux, travailleur, que l’on a un peu sorti du placard"

Passé quelques minutes plus tard devant la presse, Nasser Larguet a félicité les joueurs ayant eu leur chance contre Nice, comme Khaoui, mais aussi Luis Henrique et Bamba Dieng, également titulaires. "Est-ce que j'apporte un vent de fraicheur? Je ne sais pas, répond le coach par intérim. J’essaie de faire mon travail consciencieusement en faisant en sorte que chacun ait sa chance, pour avoir aussi une émulation dans le groupe. Nul n’est indispensable, chacun doit faire un peu plus."

Et d'évoquer Khaoui précisément: "Je suis très heureux pour lui, c’est un garçon sérieux, travailleur, que l’on a un peu sorti du placard, glisse Larguet. Je ne l’ai jamais vu se plaindre de sa situation. A Auxerre (en Coupe, ndlr) il m’avait déjà montré qu’il est un garçon sur lequel on peut compter. Je suis très heureux pour lui et pour l’équipe."