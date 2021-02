OM-Nice, les compos avec la surprise Dieng

L'OM reçoit Nice ce mercredi soir en match en retard de la 11e journée de Ligue 1 (21h). Les deux clubs enregistrant un certain nombre d'absents, Nasser Larguet et Adrian Ursea ont dû se creuser un peu la tête pour bâtir leur onze de départ. Le jeune attaquant marseillais Bamba Dieng se retrouve titulaire.

Une équipe en crise face à une équipe en crise, des absents à la pelle, et, comme d'habitude désormais, des tribunes vides de spectateurs. En cette semaine de Ligue des champions, l'affiche sudiste de L1 entre l'OM et l'OGC Nice ne fait pas franchement rêver. Pourtant, un succès ce mercredi soir donnerait un peu d'air aux Olympiens comme aux Aiglons.

Incapable de gagner le moindre de ses sept derniers matchs en championnat, Marseille (9e) doit faire sans Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, expulsés dimanche contre Bordeaux, mais aussi sans les recrues Pol Lirola, Olivier Ntcham et Arek Milik, non qualifiées pour ce match en retard de la 11e journée.

>>> OM-Nice en direct

Dieng en numéro 9, face à une charnière Bambu-Nsoki

Heureusement, Caleta-Car et Alvaro sont de retour en défense centrale. Nasser Larguet a titularisé à leur droite Sakai, et à leur gauche Nagatomo - Amavi étant encore sur le banc. En milieu, Kamara retrouve son poste à la récupération, avec Pape Gueye. La suite est pleine de surprises: Rongier et Thauvin étant visiblement diminués, ils sont remplacés par Khaoui et Luis Henrique dans le onze. Mais surtout, Larguet a préféré le jeune Bamba Dieng à Valère Germain à la pointe de l'attaque. Dimitri Payet complète la ligne offensive.

Du côté de Nice (14e), Ursea est évidemment privé de Dante et Reine-Adelaïde, mais aussi de Lotomba, Dolberg, Atal et Danilo Barbosa. Pour couronner le tout, le coach du Gym doit lui aussi se passer de ses deux recrues défensives Saliba et Todibo. Nice va donc partir avec une charnière Bambu-Nsoki, avec Pelmard à droite et Kamara à gauche. Boudaoui est associé en milieu à Claude-Maurice, Lees-Melou et Trouillet, tandis que Rony Lopes et Gouiri se chargeront de l'animation offensive.

La compo de l'OM: Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Henrique, Payet, Khaoui - Dieng.

La compo de Nice: Benitez - Pelmard, Bambu, Nsoki, Kamara - Claude-Maurice, Boudaoui, Lees-Melou, Trouillet - R.Lopes, Gouiri.