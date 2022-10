OM: "La mairie ne fait rien, le club ne fait rien", le fils de Bernard Tapie insiste pour une statue en hommage à son père

Le fils de Bernard Tapie, Laurent, a évoqué le projet, qu'il souhaite mettre en oeuvre de lancer une souscription auprès des supporters afin d'édifier une statue en hommage à l'ancien président emblématique de l'OM, décédé il y a un an.

Laurent Tapie, le fils de Bernard, ancien président emblématique de l’OM, décédé il y a tout juste un an, était l’invité de Cnews ce mardi matin. Il a expliqué à nos confrères vouloir monter un fonds avec des supporters pour édifier une statue représentant son père porté par les joueurs marseillais, car "la mairie ne fait rien, le club ne fait rien".

L'hommage au Boss de l'OM, un sujet sensible

"C’est quand même assez classique dans tous les clubs que, quand une figure emblématique décède, on fasse quelque chose, a-t-il expliqué. Robert Louis-Dreyfus a été pendant 13 ans le président de l’OM. Sous sa présidence, l’OM n’a strictement rien gagné. Et dès qu’il est mort, on a renommé le centre d’entraînement le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Et c’était normal de le faire. Donc il n’est pas normal que le président, qui a permis à l’OM de devenir ce qu’il est, n’ait rien. Comme la mairie ne fait rien, que le club ne fait rien, c’est moi qui vais le faire. Je vais lancer une souscription pour que tous ceux qui aimaient mon père au-delà des supporters de l’OM, se cotisent pour faire une statue qui sera une image qui a existé, des joueurs qui le portaient avec la Coupe d’Europe."

Toutefois, le centre d’entraînement avait été racheté et rénové sous l’ère Robert Louis-Dreyfus avec les propres deniers de l'ancien propriétaire de l'OM.

Bernard Tapie - OM © AFP

La famille Tapie est restée en contacts étroits avec quelques leaders historiques de supporters. Laurent Tapie a l'intention de contacter la mairie et de s’en occuper rapidement. Il était à Marseille ce lundi pour fleurir la tombe de son défunt père et a échangé avec quelques supporters à ce sujet. Après le décès du "Boss", la mairie et le club avaient évoqué la perspective de lui rendre hommage en renommant une tribune ou un lieu emblématique au nom de Bernard Tapie. Le temps s’est écoulé et rien n’a été fait, au grand regret de quelques supporters historiques.