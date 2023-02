OM: la promesse de Guendouzi avant le choc face au PSG

Mattéo Guendouzi, milieu de terrain de l’OM, promet que la défaite concédée face à Nice (1-3) dimanche n’entamera pas la confiance des Marseillais avant la réception du PSG, mercredi (21h10) en 8e de finale de la Coupe de France.

Mattéo Guendouzi (23 ans) a peu goûté le scénario de la défaite concédée par Marseille face à Nice (1-3), dimanche. Le milieu juge le résultat assez injuste au regard de la domination de son équipe. Et selon lui, ce revers ne remet pas en cause le fond de jeu de son équipe. "Dans l’ensemble, je pense qu’on aurait mérité un meilleur résultat, a-t-il confié. Ils ont été plus réalistes que nous parce qu’on a eu nettement plus d’occasions qu’eux. Ils n’ont eu que trois, quatre ou cinq situations et ont réussi à marquer sur des situations où on aurait pu mieux défendre pour suivre le ballon ou sortir sur le joueur qui va tirer. C’est dommage parce que ça met un coup d’arrêt à cette série, on était sur une dynamique. On ne va rien lâcher et on va travailler pour être prêts mercredi."

L’international français promet que la perspective d’affronter le PSG, mercredi (21h10) en 8e de finale de la Coupe de France n’a pas occulté le rendez-vous face à Nice. "Non, pas du tout, explique-t-il. On savait qu’il y avait un match important aujourd’hui avant de penser à celui de mercredi. On avait vraiment à cœur de gagner, la performance n’a pas été nulle aujourd’hui, on a fait de bonnes choses mais le haut niveau, c’est des détails et on a manqué de réalisme, ils ont été plus efficaces et c’est ce qui a fait la différence."

"On sera prêt"

Il se projette désormais sur le choc face à Paris. "Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés, prévient-il. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt."

"On a un bel effectif, ajoute-t-il. Au mercato, on a recruté de très bons joueurs qui vont pouvoir nous aider. En termes d’effectif, tout le monde sera prêt, on aura des joueurs sur le banc. On a un bel effectif et on va pouvoir enchainer les matchs."