OM: la réponse de Payet aux critiques des supporters

Critiqué publiquement par une figure des groupes de supporters il y a quelques jours, pour de supposées manigances concernant sa prolongation de contrat, Dimitri Payet a répondu avec le sourire ce mardi. En redisant son amour pour l'OM et pour Marseille.

"On apprend qu’un joueur comme Payet n’est pas un brin solidaire avec son équipe, qu’il a manipulé les autres et qu’il a négocié (une prolongation) pour lui parce qu’il a vu qu’il avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon. (...) Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre." Le 19 février dernier, lors de la conférence de presse commune des groupes de supporters de l'OM, le leader des South Winners, Rachid Zeroual, s'était permis une petite digression pour adresser un tacle - plutôt gratuit - à Dimitri Payet.

De quoi intimider le meneur de jeu olympien? Ou lui donner envie de quitter la cité phocéenne? "Non, pas du tout, pas pour si peu", a-t-il assuré ce mardi en conférence de presse.

"Même s’il ne faut pas avoir la mémoire courte, je pense que je ne suis pas au niveau auquel on m’attend"

Il faut dire que le Réunionnais apprécie les chaudes ambiances et la pression. "Je l’ai dit déjà, c’est même ce qui m’excite dans cette ville, c’est qu’on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, a-t-il poursuivi. Même s’il ne faut pas avoir la mémoire courte, je pense que je ne suis pas au niveau auquel on m’attend. Mais en aucun cas ça ne remettra en cause mon amour et mon travail pour ce club. D’autant que j’ai également reçu beaucoup de messages de soutien. Ça m’a montré que malgré la mauvaise passe, on m’apprécie encore ici."

Dimitri Payet, qui va sur ses 34 ans, en est à 7 buts pour 3 passes décisives en 28 apparitions cette saison. Le milieu offensif avait négocié l'été dernier avec Jacques-Henri Eyraud une prolongation de contrat jusqu'en juin 2024, assortie d'une diminution de salaire et d'une promesse de reconversion au club à l'issue de sa carrière de joueur.