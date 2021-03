OM en direct: jour J pour Sampaoli

En attendant l'arrivée de Jorge Sampaoli à la Commanderie, RMC Sport a interrogé Mauricio Paulucci, journaliste brésilien pour Globo Esporte à Belo Horizonte, ville où est basé l'Atlético Mineiro, le dernier club du technicien argentin.

"Je pense que l’héritage que Sampaoli va laisser est controversé, explique notamment le reporter. En un an à Belo Horizonte, il y a eu la naissance de son fils Bento, qui a donc la nationalité brésilienne, mais sur le plan du football, il a fait pas mal d’erreurs. Il avait une relation très approximative avec la direction, a demandé de nombreuses recrues, a dépensé beaucoup d’argent, presque 30 millions d'euros pour onze joueurs, pour au final très peu les faire jouer. (...) Sampaoli va gagner deux matchs consécutifs puis il va tout changer pour jouer à trois défenseurs. Cela lui a valu les critiques des supporteurs et de la presse. On retiendra donc son irrégularité et le fait de ne pas avoir utilisé les recrues qu’il avait lui-même demandées, sans parler de son tempérament très explosif sur le terrain qui lui a valu de nombreux cartons jaunes voire rouges."