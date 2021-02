OM: Larguet croit encore à une qualification européenne

Malgré la très mauvaise dynamique de l'OM en Ligue 1, l'entraîneur olympien par intérim Nasser Larguet pense que son équipe est toujours en mesure d'aller chercher le Top 5 et donc une qualification européenne en fin de saison.

Nasser Larguet est un homme posé, lucide, qui sait que son temps sur le banc olympien est compté. Mais cela n'empêche pas l'entraîneur de l'OM par intérim, en poste jusqu'à ce que la direction trouve un successeur à André Villas-Boas, d'être ambitieux. Malgré la très mauvaise dynamique marseillaise en championnat, le technicien a estimé ce vendredi son équipe capable de sauver les meubles d'ici le printemps.

"Avec les deux matchs en retard, si on n’hypothèque pas ces six points, je dirais qu’on peut se rapprocher des cinq premiers, a-t-il observé en conférence de presse. Être en tête ce n’est pas possible, il faut être logique, mais se rapprocher du Top 5 c’est tout à fait faisable avec ce groupe-là".

Mettre un terme à la série noire

Autrement dit, Larguet pense que l'OM peut encore décrocher une qualification pour la Ligue Europa. Une manière de garder les troupes motivées? Pas seulement, dans la mesure où Marseille n'a que cinq points de retard sur le 5e, Rennes, qui a joué un match en plus. Monaco, 4e, compte en revanche 15 points d'avance et ne semble plus rattrapable.

Incapable de gagner le moindre de ses six derniers matchs de L1, l'OM tentera de se relancer dimanche soir à Bordeaux. Où il ne s'est plus imposé depuis l'automne 1977. "Je fais abstraction de ces 43 ans, a glissé Larguet. Mais on est toujours dans le dur par rapport à la qualité de jeu. Il faut une victoire construitre, ce n'était pas exceptionnel à Auxerre (mercredi en Coupe, ndlr), qui nous a causé beaucoup de problèmes avec son équipe 2. Il faut retrouver la maitrise du jeu." Et si Marseille y parvient, les résultats devraient suivre.