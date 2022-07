OM: le départ de Sampaoli officialisé, une nouvelle secousse à Marseille

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent "leur décision commune de mettre fin à leur collaboration". Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 débute dans un mois, l'OM se retrouve donc sans entraîneur.

Le communiqué est tombé ce vendredi à 14h46. "L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. (...) Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape", a annoncé le club phocéen. Une annonce qui fait l'effet d'une bombe.

Comme expliqué par RMC Sport, Sampaoli n'était plus en phase avec sa direction sur la question du mercato. Selon nos informations, Pablo Longoria lui a expliqué cette semaine que le plus important était l’équilibre financier du club et qu’il fallait attendre la fin du mercato pour pouvoir recruter des joueurs à des prix corrects. Sampaoli serait ressorti de cette réunion très agacé et convaincu que le club ne veut pas se donner les moyens d’être compétitif en Ligue des champions.

Longoria prendra la parole à 17h

Ces derniers mois, Sampaoli avait répété à plusieurs reprises son souhait de renforcer un effectif qu'il estimait déjà trop juste. Le technicien souhaitaitait aborder la C1 avec des recrues de qualité et une plus grande profondeur de banc. Reste à connaître maintenant son successeur. Longoria, qui prendra la parole ce vendredi à 17h à l’occasion d’un point presse au siège du club, devrait en dire plus sur l'après-Sampaoli.

"Le club va désormais entamer un nouveau cycle qui s’inscrira dans la continuité de la politique sportive mise en place par le président Pablo Longoria depuis son arrivée", explique l'OM dans son communiqué.

Sampaoli avait rejoint l'OM en février 2021, quelques semaines après le départ d'André Villas-Boas, qui avait été mis à pied après avoir présenté... sa démission.