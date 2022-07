Mercato: pourquoi Jorge Sampaoli a décidé de quitter l'OM

Jorge Sampaoli a décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'OM, en raison de divergences sur les moyens du club alloués au mercato, selon les informations de RMC Sport.

À environ un mois du début du championnat, l'Olympique de Marseille va très, très probablement devoir se mettre en quête d'un nouveau coach. Jorge Sampaoli a décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'OM, a appris vendredi RMC Sport. En cause principalement: les divergences sur le mercato.

Jorge Sampaoli souhaite des joueurs aguerris et de l'ambition en Ligue des champions, comme déjà expliqué par RMC Sport. Sauf que Pablo Longoria fait face à une réalité financière plus délicate.

Sampaoli très agacé

Selon nos informations, lors d'un entretien réalisé cette semaine, le président de l'OM a expliqué à son entraîneur que le plus important était l'équilibre financier du club et qu'il devait attendre la fin du mercato pour recruter à des prix corrects. Ce qui explique, d'ailleurs, l'interview du dirigeant publiée le 25 juin sur le site de l'OM, disant que le marché était compliqué et spéculatif en ce moment.

Jorge Sampaoli serait ressorti très agacé de cette réunion, et surtout convaincu que le club ne veut pas se donner les moyens d'être compétitif en Ligue des champions. Son cercle très proche pense qu'il n'y aura probablement pas de retour en arrière et que sa décision est ferme et définitive.