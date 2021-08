OM: le dossier Lirola serait tout proche d'un dénouement favorable

D'après la Provence, le président de l'OM Pablo Longoria continuerait à négocier avec ses homologues de la Fiorentina concernant le transfert définitif du latéral espagnol Pablo Lirola.

Le dossier Pol Lirola pourrait enfin connaître son dénouement d'ici peu. Depuis plusieurs semaines, le président de l'OM Pablo Longoria négocie serré avec la Fiorentina concernant le transfert définitif du latéral droit, prêté lors des six derniers mois au club olympien et dont les prestations (22 matchs toutes compétitions confondues, pour deux buts et quatre passes décisives) avaient plu au board marseillais.

Derniers détails sur l'échelonnement du paiement avant signature?

Ce dimanche, la Provence indique que le joueur de 24 ans aurait bien passé ses dernières heures dans le sud de la France, sans que cela ne signifie une signature imminente à Marseille. Revenu profiter d'un peu de repos et régler des affaires personnelles, Liroal doit retourner à Florence lundi, avant de reprendre l'entraînement.

A la Commanderie, les choses s'accélèrent pour parvenir à un accord le plus rapidement possible. La direction phocéenne tenterait toujours d'échelonner au maximum le paiement d'une indemnité de 12 millions d'euros - le montant initial de l'option d'achat ayant expiré le 31 mai - mais elle ferait face au refus de la Viola.

Le joueur, lui, aurait particulièrement apprécié son expérience à Marseille et souhaiterait rejoindre l'OM aussi vite que possible. Les choses pourraient se régler rapidement. L'optimisme est plutôt de rigueur et l'arrivée du Catalan serait en bonne voie.