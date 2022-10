OM: le huis clos partiel appliqué dès la réception de Lens

Le huis clos partiel infligé à l'OM par la commission de discipline, mercredi, sera appliqué dès ce samedi pour la réception de Lens (21h) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Sanctionné mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) d'un huis clos partiel avec le bas du virage sud fermé (la zone des ultras du CU84), l'Olympique de Marseille verra cette décision être appliquée dès ce samedi 22 octobre. L'OM jouera donc avec une partie de son public en moins face au Racing Club de Lens, match comptant pour la 12e journée de Ligue 1.

L'OM a été sanctionné pour usage d'engins pyrotechniques (fumigènes). Le club a été épinglé pour le match disputé le 8 octobre dernier contre l'AC Ajaccio (0-1), à l'occasion de la 10e journée.

Le choc contre l'OL à pleine capacité

Cette fermeture contre Lens agace les supporters phocéens, prévenus au dernier moment et pris de court. Toutefois, le choc face à l'OL, qui est le match suivant au Vélodrome en championnat, pourra bien se disputer avec un Vélodrome à pleine capacité.

L'opposition au Vélodrome face au RC Lens offre des retrouvailles à Jonathan Clauss, arrivé cet été dans la cité phocéenne après son éclosion chez les Sang et Or. Malheur au battu, car le FC Lorient (2e avec deux points d'avance sur Lens) et le Stade Rennais (5e avec deux points de retard sur l'OM) ont tous deux des déplacements abordables dimanche, à Troyes et à Angers.