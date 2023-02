OM: le jeune Enzo Sternal s'excuse après un like sur un tweet de Mbappé

Intégré à l'équipe U17 de l'OM l'été dernier, l'attaquant Enzo Sternal, formé à Nancy, avait peut-être sous-estimé la rivalité entre les supporters marseillais et parisiens. Après tout, il n'a que 15 ans.

Pour la génération qui vient, Kylian Mbappé est un modèle, une source d’inspiration dans la conduite de sa carrière, la personnalité qu’il démontre sur le terrain et en dehors, à seulement 24 ans, à plus forte raison pour les très jeunes attaquants comme le Nancéien Enzo Sternal (15 ans), formé à l’ASNL.

Présenté comme un joueur à fort potentiel, Enzo Sternal a forcément apprécié la prestation de Kylian Mbappé contre l’OM (3-0) dimanche, une performance remarquable, marquée par un doublé et une sublime passe décisive pour Lionel Messi. Malheureusement, il n’avait pas forcément à le faire savoir publiquement selon certains supporters de l’OM, club auquel il appartient depuis l’été dernier dans la catégorie U17 et son transfert sur la Canebière.

Une erreur de jeunesse qui lui a coûté une avalanche de reproches © @enzo.sternal

Peut-être que ce jeune joueur pensait que son like au tweet de Mbappé "Nous sommes le Paris Saint-Germain" passerait inaperçu, mais les vigies veillaient, et le like, anecdotique pour le commun des mortels, a déclenché une vague de réactions hostiles, obligeant l'attaquant des U17 à s’excuser sur Instagram: "Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs."