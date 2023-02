Mercato: Messi à Newell's ? Les indices qui enflamment les supporters argentins du club de Rosario

Alors que Lionel Messi devrait disputer au mois de juin un match caritatif à Rosario, les supporters argentins s'enflamment désormais au moindre indice laissant penser que la Pulga pourrait revenir, à terme, porter le maillot de Newell's Old Boys, l'un des clubs de la ville.

Toute l'Argentine en rêve, et encore plus depuis le sacre mondial de l'Albiceleste en décembre dernier. Et si Lionel Messi venait jouer quelques mois dans le championnat argentin avant la fin de sa carrière ? Ce serait forcément pour porter le maillot de Newell's et pour le moment, on en est très loin tant la carrière de la Pulga semble encore s'inscrire en Europe. Mais en Argentine, on scrute chaque petit indice.

Ces derniers jours, l'annonce par les médias argentins d'un match caritatif auquel pourrait participer Lionel Messi l'été prochain, au stade Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys, est donc devenu une information de premier plan. L'actuel joueur du Paris Saint-Germain viendrait en théorie participer au jubilé de Maxi Rodriguez, légende du club rosarino désormais retraitée. L'évènement est actuellement prévu le 16 juin, après la fin des compétitions européennes.

Evidemment, le fait que Messi participe à une rencontre symbolique pour les adieux d'un de ses anciens coéquipiers en sélection n'annonce en rien qu'il reviendra prochainement dans le championnat argentin. Mais les supporters de Newell's voient ça comme l'opportunité de montrer à Messi ce qu'il représente pour le convaincre de revenir dans le futur.

"Leo est en train de considérer sérieusement la possibilité de jouer pour Newell's"

Surtout, cet évènement ferait suite à plusieurs déclarations ou informations sorties dans la presse nationale ces derniers mois. Après la Coupe du monde remportée par l'Argentine, Sergio Aguero, ami de Leo Messi, avait déjà enflammé les fans de foot du pays. "Leo est en train de considérer sérieusement la possibilité de jouer pour Newell's", avait-il glissé, avant d'en remettre une couche il y a quelques jours.

Maxi Rodriguez, joueur du club de Rosario jusqu'à janvier 2022, a tenté d'éteindre le feu : "Kun c'est le Kun. Il ne peut pas se taire. On verra. C'est difficile de parler de ça parce que ça fait tout de suite d'énormes rumeurs. On patiente et on verra ce qu'il se passe. On ne va pas plus vite que la musique." Sauf que d'autres, comme le journaliste Gaston Edul, très suivi en Argentine, ont également évoqué la possibilité de voir Messi à Newell's, donnant de l'épaisseur à la rumeur.

Une réunion avec Heinze qui fait parler

Une réunion entre Gabriel Heinze et Lionel Messi, le 20 décembre dernier dans le quartier où habite la Pulga, a aussi fuité. Les deux hommes ne vivent pas loin l'un de l'autre et sont amis depuis leurs années communes en sélection, mais Heinze est surtout l'entraîneur de Newell's. Selon Mundo Deportivo, "les réunions les jours suivant le triomphe mondial étaient pour commencer à réaliser le rêve de Leo".

En Argentine, le rêve prend donc forme petit à petit. Il parait encore très improbable de voir Lionel Messi vivre au quotidien, avec son statut de héros national, dans un pays aussi bouillant, mais la tentation de jouer chez lui existe sans doute, aussi. Le septuple Ballon d'or n'a disputé qu'une rencontre officielle à Rosario dans sa carrière professionnelle, en septembre 2009 lors d'un Argentine-Brésil.