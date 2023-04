OM: le maillot collector des Marseillais pour les 30 ans du sacre en Ligue des champions

L'Olympique de Marseille et son équipementier Puma ont dévoilé ce vendredi un maillot inédit et créé afin de célébrer les 30 ans du titre acquis en Ligue des champions, le 26 mai 1993. Les joueurs de l'OM porteront cette tunique pour le dernier match de la saison au Vélodrome.

Toujours seul et unique club français vainqueur de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille compte bien marquer le coup cette année pour le 30e anniversaire de son sacre. Le club phocéen et son équipementier Puma ont dévoilé ce vendredi un maillot spécial pour commémorer le titre continental obtenu en 1993 face à l'AC Milan. Mise en vente dès ce samedi, cette tunique collector sera ensuite portée lors d'un seul et unique match, lors de la 37e journée de Ligue 1 face à Brest, le 27 mai, soit 30 ans presque jour pour jour après la victoire face aux Rossoneri (26 mai 1993).

"Un maillot 'Célébration': le maillot de tous les Marseillais nés sous la bonne étoile", se sont enthousiasmés le club phocéen et son équipementier au moment de présenter la tenue inédite.

Le maillot 'Célébration'' de l'OM pour les 30 ans de son sacre en C1 © DR Puma/OM

Une étoile géante pour ne jamais oublier

Sans surprise, l'étoile si chère au peuple marseillais depuis le coup de tête de Basile Boli est particulièrement mise en avant dans ce maillot anniversaire qui reprend les couleurs habituelles de l'OM: le bleu ciel et le blanc.

"L’étoile dorée présente au-dessus du logo diffuse sur l’intégralité du maillot un faisceau bleu OM qui vient symboliser le rayonnement permanent de cette victoire dans le ciel de Marseille, ont expliqué le club et Puma via un communiqué diffusé ce vendredi. Puma a souhaité magnifier cette fameuse étoile acquise un soir de mai 1993. Elle fait la fierté de tous les supporters."

Dimitri Payet avec le maillot "Célébration" de l'OM © DR

Et d'ajouter sur cette mythique étoile: "Elle est devenue un véritable symbole de la cité phocéenne, qui unit tous ses habitants, peu importe leur âge, leur origine ou leur quartier."

Afin de compléter la tenue de match, les protégés d'Igor Tudor porteront également un ensemble inédit avant la rencontre contre Brest. Enfin, l'équipementier de l'actuel troisième de Ligue 1 a souhaité rappeler son attachement à la cité phocéenne et s'est associé à une entreprise locale pour la fabrication de ce maillot collector. 30 ans après le titre obtenu sous l'ère Tapie, c'est bien tout Marseille qui le célèbrera.