OM: Deschamps séduit par Tudor, son ancien équipier à la Juventus

Dans un entretien accordé à La Provence, Didier Deschamps évoque l’entraîneur de l’OM Igor Tudor, qu’il a côtoyé en tant que joueur à la Juventus. Le sélectionneur des Bleus dénote "un tempérament de guerrier" chez son homologue croate.

Didier Deschamps n’a pas oublié son année passée aux côtés d’Igor Tudor. En 1998-1999, les deux hommes se sont croisés à la Juventus, le milieu français disputant sa dernière saison avec les Bianconeri, le défenseur croate sa première. Et les souvenirs semblent intacts pour le sélectionneur de l’équipe de France.

"Je l’ai connu, il était très jeune, mais avait déjà cette force physique qui le caractérise et un tempérament de guerrier dans le sens positif du terme, juge-t-il dans les colonnes de La Provence. De ce que je vois, il l’a gardé".

"Il est exigeant dans ce qu’il demande au niveau de l’intensité, de la répétition, de l’énergie. C’est un choix."

Deschamps encense ensuite l’actuel coach de l’OM, toujours en lice pour aller chercher une deuxième place pour sa première saison en Ligue 1. "Je respecte l’entraîneur qu’il est devenu, ses méthodes, certains fonctionnements, ajoute l’ancien milieu défensif. Il a ses idées, il va au bout de celles-ci, avec des options différentes mais avec un cadre qui est bien défini".

Avant de détailler plus précisément le style Tudor et des risques qu’il encourt à l’OM. "Il est exigeant dans ce qu’il demande aux joueurs au niveau de l’intensité, de la répétition, de l’énergie, note-t-il. C’est un choix. Quand ça marche, ça met énormément en difficulté l’adversaire avec une prise de risque plus ou moins importante. Mais parfois, quand les résultats ne sont pas là, ces ingrédients peuvent être considérés comme un défaut. Quand ça gagne, c’est une qualité. Entraîneur en club, je sais ce que c’est; entraîneur à l’Olympique de Marseille, je sais ce que c’est aussi".