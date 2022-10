OM: le plan de Longoria pour chasser la violence du stade Vélodrome

A deux jours d'un OM-Sporting à huis clos en Ligue des champions, Pablo Longoria est longuement revenu sur le défit sécuritaire qu'attend le Vélodrome et ses supporters, après plusieurs rencontres de Ligue des champions émaillées de violences.

L'OM recevra le Sporting Portugal ce mardi en Ligue des champions à huis clos, la faute à des débordements lors du premier match à domicile. Une situation que le président du club phocéen Pablo Longoria qualifie de "très frustrante" dans une interview donnée à La Provence ce dimanche.

"On est passé à quelques centimètres d'une catastrophe..."

"Cela me frustre de voir ce qui s'est passé dans notre stade en Ligue des champions, dénonce le dirigeant marseillais. Ce n'est pas acceptable. Cela fait partie d'une réflexion plus importante pour tous les acteurs autour de l'OM: les instances, les autorités, les supporters et le club. C'est le moment de faire changer les choses parce que ce qui s'est passé est inadmissible."

L'OM n'a pas fait appel de la sanction infliguée par l'UEFA, à savoir le huis clos contre le Sporting Portugal. Une décision plus sage s'il on en croit les propos de Pablo Longoria: "Il suffit de lire le rapport de l'UEFA pour comprendre que c'était impossible d'obtenir gain de cause. C'est aussi une question de cohérence et d'éthique. On est passé à quelques centimètres d'une catastrophe..."

"On a besoin de tout le monde"

"En tant que club on est obligé d'agir", annonce-t-il. Celui-ci précise que des travaux ont déjà commencé en faisant des travaux dans le parcage visiteurs. Il liste plusieurs points devant être améliorés afin d'éviter de tels épisodes de violence: le contact visuel avec les supporters, le pré-filtrage pour lutter contre les objets interdits, l'instauration d'un périmètre de sécurité et un plan de mobilité autour du stade pour éviter que des personnes sans billet n'y accèdent.

"Pour faire ce type de choses, on a besoin de tout le monde, appelle Pablo Longoria. Il faut une prise de conscience de la part de nos supporters. Ils doivent comprendre qu'il y a des choses intolérables." Même s'il souligne que la configuration des supporters et du Vélodrome rend difficile certains aspects sécuritaires.

"On veut un Vélodrome plein à tous les matchs"

"Notre stade a une particularité. Aucune autre enceinte en Europe n'a deux virages avec des supporters organisés comme chez nous. En analysant cela, la chose la plus normale est donc d'avoir un parcage visiteur qui soit le plus éloigné possible de ces deux virages. Après, avec les autorités, il faut trouver comment sécuriser tout le monde. On a des réunions régulières avec elles, on travaille ensemble. On veut un Vélodrome plein à tous les matchs. Ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions. Tout le monde doit être content de venir assister à un match de l'OM."