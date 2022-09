OM-Lille: le gros câlin de Tudor à Longoria après la victoire marseillaise

Après la victoire difficile des Marseillais face à Lille (2-1) samedi soir, Pablo Longoria et Igor Tudor se sont chaleureusement salués dans les couloirs du Vélodrome.

L'OM a quelque peu tremblé ce samedi au Vélodrome, malgré sa victoire face à Lille au Vélodrome (2-1). Portés par deux buts d'Alexis Sanchez et Samuel Gigot, les Marseillais ont rejoint le PSG en tête du championnat et ce, juste avant de retrouver la Ligue des champions ce mardi face à l'Eintracht Francfort (21h, sur RMC Sport 1). Une sixième victoire de la saison acquise dans la douleur après avoir connu quelques frayeurs dans le temps addtionnel.

Symbole du soulagement des Phocéens, Pablo Longoria et Igor Tudor se sont chaleureusement enlacés dans les couloirs du Vélodrome. L'entraîneur croate a même pris dans ses bras son président, avant de le soulever pour un câlin. Les deux hommes sont ensuite repartis bras dessus, bras dessous.

Tudor assume ses choix

Lors de ce succès, Igor Tudor a fait plusieurs choix forts. À commencer par la gestion du cas Leonardo Balerdi. Titulaire samedi, le défenseur a été sorti par son entraîneur à la demi-heure sous les huées des supporters, remplacé par Nuno Tavares. Un choix tactique, non contraint par une éventuelle blessure, qui a mis le joueur en rogne.

Sur Canal+ après la rencontre, Igor Tudor a expliqué son choix. Selon lui, il émanait d'une crainte d'un éventuel carton rouge. "Je suis vraiment désolé, insiste le technicien. Leo est un joueur fantastique, vraiment. Je n'aime pas ce qu'il s'est passé. C'est une personne fantastique mais j'ai senti qu'il fallait le sortir. Il y avait un risque de prendre un deuxième jaune et j'ai dit à mon assistant que même si on arrivait bientôt à la mi-temps, il fallait le sortir. Ce n'est pas parce qu'il jouait mal, je lui ai dit d'ailleurs, on craignait un deuxième jaune."

En conférence de presse, l'entraîneur croate n'a pas échappé à la question récurrente concernant le temps de jeu de Dimitri Payet, pas entré sur le terrain. "Il y a toujours la question sur Payet, c'est la question joker (sourires). C'est un peu répétitif. Je félicite ceux qui ont joué aujourd'hui, le trio offensif de ce soir a été très bon. Dimitri, Gerson et tous les autres sont dans un bon moment. Il y a beaucoup de matchs, tout le monde sera important, surtout quand on joue tous les trois jours. Je lui ai parlé hier, je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté. Je lui ai dit qu'il en jouerait un et pas deux, donc qu'il débuterait en Ligue des champions. Et je suis sûr qu'il sera bon, c'est un excellent joueur. Je le vois positif à l'entraînement. Il a aussi eu un problème au mollet qui l'a empêché de s'entraîner avant Londres."